AHIA: L’UNIONE EUROPEA RIVEDE AL RIBASSO IL PIL ITALIANO NEL 2022! LE STIME DELLA COMMISSIONE: IL PRODOTTO INTERNO LORDO CRESCERÀ DEL 4,1% E NON DEL 4,3, COME PREVISTO NEL RAPPORTO DELLO SCORSO NOVEMBRE. PER IL 2023 LA CRESCITA SARÀ DEL 2,3% - IL CAMBIO DI SCENARIO È LEGATO AL CARO ENERGIA E AGLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE, CHE QUEST’ANNO NEL NOSTRO PAESE RAGGIUNGERÀ IL 3,8% (SOPRA LA MEDIA DELL’EUROZONA)