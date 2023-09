UN ALTRO ENIGMA INTORNO A LUCA RUFFINO – L'IMPRENDITORE, CHE SI È SUICIDATO IL 5 AGOSTO SCORSO, ERA GIÀ ENTRATO IN VISIBILIA TRE ANNI FA, CON IL 10% DEL CAPITALE. E AVEVA FATTO ELEGGERE NEL CDA UN “SUO UOMO”, MASSIMO CIPRIANI (OGGI TRA I 6 INDAGATI PER FALSO IN BILANCIO) – NEL LUGLIO 2020 ERA IL SECONDO SOCIO DOPO SANTANCHÈ, ALLORA AL 26%. POI SI È INABISSATO, SCENDENDO SOTTO IL 5%, PER ANDARE ALL'ASSALTO DELLA SOCIETÀ A FINE 2022 – PERCHÉ UN IMPRENDITORE “OCULATO” COME RUFFINO È ENTRATO PER DUE VOLTE NEL CAPITALE DI UN GRUPPO CHE NON HA MAI FATTO UTILI ED ERA PIENO DI DEBITI?

Un altro tassello si aggiunge all’enigma della scalata, tenuta per molti messi occultata al mercato, su Visibilia da parte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, suicidatosi nella notte tra il 5 e il 6 agosto scorso. Le cronache finora hanno sempre raccontato che i primi acquisti di Ruffino delle azioni di Visibilia editore, posseduta e gestita fino a due anni fa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, risalirebbero a ottobre del 2022.

Poche azioni all’inizio e poi direttamente e indirettamente tramite la sua quotata Sif Italia fino a raggiungere a fine luglio di quest’anno la quota del 71% del capitale.

Invece come ha scoperto Mf/Milano Finanza, consultando a ritroso i verbali delle assemblee annuali di Visibilia editore, Ruffino era già entrato nel capitale in tempi non sospetti. Nell’assemblea della società del 23 luglio 2020 ecco comparire nel libro soci di Visibilia, Luca Reale Ruffino in persona con quasi 600 mila azioni pari al 10% del capitale.

[…] figura il secondo socio del gruppo presieduto allora da Daniela Santanchè che tramite la sua Visibilia editore holding possiede il 26% della quotata. Un socio forte quindi che non solo è dentro il capitale, ma presenta in quella assemblea una sua lista di minoranza per il rinnovo del Cda.

La lista Ruffino ottiene un eletto, Massimo Cipriani, che entra nel Cda, composto da Santanchè e il compagno Dimitri Kunz, come indipendente. Cipriani figura oggi tra i 6 indagati per falso in bilancio nell’inchiesta aperta dalla Procura di Milano nell’ottobre del 2022.

Quindi Ruffino, al di là dell’affinità politica e della sua rete di relazioni con Fratelli d’Italia in Lombardia, in particolare con Romano La Russa e il deputato Osnato, non sarebbe sceso pesantemente in soccorso della traballante Visibilia, da cui Santanchè stava di fatto fuggendo liberandosi delle sue quote di capitale, nell’autunno dello scorso anno, ma conosceva e bene il ministro e la sua società già da tempo.

Non si spiega altrimenti il suo investimento effettuato lungo il 2019 e che lo vede comparire come secondo azionista nei libri soci dell’assemblea del luglio 2020. Assemblea che approva l’ennesimo bilancio in perdita della società. Con una perdita netta di 1,5 milioni e un margine industriale già in rosso per 800mila euro. Segno che i costi si mangiavano, come da canovaccio degli anni passati, tutti i ricavi.

Non solo ma Ruffino sa bene che Visibilia editore si trova nelle condizioni dell’art. 2446 del Codice Civile che impone di ripristinare il patrimonio eroso dalle perdite e che ha intaccato il capitale sociale per oltre un terzo. Situazione non certo semplice, con margini negativi, perdite e necessità di ricapitalizzare.

Ruffino poi così come è comparso sparisce di nuovo o quanto meno scende sotto la soglia del 5% che va segnalata nel libro soci nelle assemblee. Di lui non c’è più traccia negli anni successivi fino al nuovo assalto di fine 2022.

Tra l’altro quell’investimento del 10% nel capitale costerà caro all’imprenditore suicidatosi. Il prezzo delle azioni Visibilia crollerà almeno dell’80% nel corso dell’anno successivo al suo primo ingresso […]

L’enigma sull’affaire Ruffino-Visibilia-Santanchè si infittisce ancora di più. Perché un imprenditore avveduto che gestisce con Sif Italia quotata, un business con poco rischio come l’amministrazione di condomini e che fattura 8 milioni con 1,9 milioni di utili nel 2022 entra per ben due volte nel capitale di un gruppo che non ha mai fatto utili non produce margini positivi ed è sempre gravata da debiti? Una domanda che per ora non ha risposte razionali.

