UN ALTRO GIRO DI “BOA” – MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG SONO TORNATI INSIEME UFFICIALMENTE: SONO IN VACANZA IN SARDEGNA E SE LA SPASSANO TRA BACETTI, ABBRACCI E PALPATE VARIE – SI ERANO LASCIATI IMPROVVISAMENTE ED ERANO GIÀ PARTITE LE PRATICHE DI SEPARAZIONE, MA ORA SEMBRANO INNAMORATI COME NON MAI. CHE È SUCCESSO? – IL POST SU INSTAGRAM DELL’EX VELINA

Ilaria Costabile per www.fanpage.it

melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 59

La notizia più attesa dell'estate è ufficialmente arrivata. Dopo mesi di tribolazioni e continui tira e molla ecco che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. A testimonianza dell'atteso ritorno, una foto che li vede abbracciati e raggianti in una di queste torride serate estive, nulla che non possa far pensare ad ufficiale ritorno di fiamma.

La rottura improvvisa

melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 58

La fine della loro storia d'amore aveva destato particolare scalpore. Dopo un matrimonio in grande stile, con tanto di anello di fidanzamento da capogiro e un figlio, il piccolo Maddox, sembrava impossibile che la coppia potesse davvero essersi separata, nonostante tutto rimandasse ad una brusca rottura, anche il più semplice gesto sui social. Da qualche settimana, invece, sembra che tra i due sia ritornata una passione travolgente, complice l'affetto per il figlio, oppure semplicemente un amore che non si era mai consumato e che bisognava solo ravvivare un po'. Quindi, dopo le presunte pratiche di separazione, che sembravano già pronte per essere firmate, ecco che la situazione torna a capovolgersi nuovamente e, stavolta, non sembrano esserci dubbi.

melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 64

La foto che ufficializza il ritorno

melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 66

I due hanno pubblicato sui rispettivi profili una foto che li ritrae insieme, affiatati e vestiti di tutto punto per trascorrere una bella serata estiva. Entrambi non hanno esitato nel commentare lo scatto: mentre la ex velina ha preferito affiancargli solo l'emoji di un cuore, è stato proprio il calciatore che si è lasciato andare ad un commento più esplicito, scrivendo "Always going strong!", ovvero "sempre più forte" riferendosi al sentimento che li lega. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene si direbbe in questi casi, considerando anche il fatto che il bomber ha rifiutato l'offerta di tornare a giocare in Germania, per vestire la maglia della Fiorentina, in modo da poter stare in Italia accanto alla sua famiglia.

