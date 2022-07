UN ALTRO ITALIANO MORTO IN VACANZA - TRAGEDIA IN THAILANDIA: UN TECNICO INFORMATICO DI 34 ANNI, MATTEO FRANCESCO ROPPO, È STATO TROVATO SENZA VITA NELLA PISCINA DEL RESORT DOVE SI TROVAVA INSIEME ALLA FIDANZATA, UNA RAGAZZA DI ORIGINI RUSSE - LE CAUSE DEL DECESSO NON SONO ANCORA NOTE - LE AUTORITÀ LOCALI HANNO DISPOSTO L’AUTOPSIA. PER GLI ESITI CI POTREBBERO VOLERE ANCHE DUE MESI…

Un tecnico informatico di 34 anni, Matteo Francesco Roppo, è stato trovato morto in Thailandia nella piscina del Resort dove si trovava in vacanza insieme alla fidanzata, una ragazza di origini russe. I fatti sono avvenuti a Kho Phangan Surat Thani, un'isola nel sud-est del Paese nota per i Full Moon Party mensili.

Le cause del decesso non sono ancora note, si dovrà attendere l’arrivo del referto medico dalla Thailandia. Le autorità locali hanno disposto, di prassi, l’autopsia. Per gli esiti ci potrebbero volere anche due mesi.

"Dai primi riscontri dell'autopsia svolta dalle autorità thailandesi non sono emersi traumi. Le cause non sono ancora note con certezza. Probabilmente sono naturali ma occorre attendere l'arrivo del referto medico", spiega all'ANSA la madre, la psicologa Rossella Anna Pivot.

Il corpo di Matteo è stato trovato nella giornata di domenica 10 luglio, ma già nel pomeriggio del giorno prima i miei messaggi non risultavano letti e alle 18 non si era presentato all'appuntamento che avevamo via Skype, ha aggiunto la donna.

Matteo, figlio del defunto ingegnere Amedeo Roppo e della psicologa Rossella Anna Pivot era residente ad Aosta con la madre e doveva rientrare in Italia agli inizi di agosto con la fidanzata. I funerali dovrebbero svolgersi in forma privata, procedura, per le morti all’estero di cittadini italiani che vengano coinvolte le autorità italiane. Non è ancora possibile stabilire con certezza la data.