UN ALTRO OMICIDIO CHE SI POTEVA EVITARE – A SAN SEVERO, IN PROVINCIA DI FOGGIA, UN EX AGENTE PENITENZIARIO HA SPARATO ALLA MOGLIE DAVANTI AL SUPERMERCATO E POI SI È UCCISO. LA DONNA È MORTA IN OSPEDALE – LEI LO AVEVA DENUNCIATO PIÙ VOLTE: IL 59ENNE AVEVA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E IL BRACCIALETTO ELETTRONICO – LA DONNA AVEVA RIFIUTATO LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI IN UN POSTO PIÙ SICURO CON I FIGLI MINORI, MA AVEVA AVVIATO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE...

(ANSA) - Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell'ordine.

(ANSA) - È morta nel policlinico Riuniti di Foggia Celeste Palmieri la donna di 56 anni ferita questa mattina con colpi di pistola dal marito 59enne Mario Furio (e non Furo come si era appreso in un primo momento - agente della polizia penitenziaria in pensione che si è poi suicidato. La donna è stata sorpresa dal marito all'esterno di un supermercato a San Severo.

(ANSA) - Era stato più volte denunciato dalla moglie e indossava il braccialetto elettronico Mario Furo, l'agente della polizia penitenziaria in pensione di 59 anni che questa mattina in un parcheggio di un supermercato di San Severo ha sparato e ferito gravemente la donna e si è poi ucciso.

Nei suoi confronti era stato emesso un diviato di avvicinamento. Secondo quanto ha riferito l'assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, "la donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori".

(ANSA) - Era un agente di polizia penitenziaria in pensione l'uomo che ha sparato alla moglie per strada a San Severo e poi si è ucciso con la stessa arma. La donna è ricoverata in condizioni disperate. A quanto si è appreso, l'uomo avrebbe atteso la donna all'uscita di un supermercato in via Salvemini sparandole contro alcuni colpi di arma da fuoco. Si sarebbe poi allontanato entrando nella propria auto parcheggiata poco distante, e si sarebbe tolto la vita.

