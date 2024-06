5 giu 2024 11:43

AMARO CARIGE! - LA BCE NON DEVE UN CENTESIMO AI MALACALZA: NO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA 880 MILIONI DI EURO AGLI EX AZIONISTI DI RIFERIMENTO DI BANCA CARIGE - LO HA DECISO LA CORTE UE PRONUNCIANDOSI SULL'AZIONE GIUDIZIARIA PRESENTATA DA MALACALZA INVESTIMENTI E VITTORIO MALACALZA - IL RICORSO ERA INCENTRATO SULLE AZIONI O OMISSIONI DELLA VIGILANZA BCE SU CARIGE A PARTIRE DAL 2014 E SULL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A INIZIO 2019 DELLA BANCA (OGGI IN BPER) - PER I GIUDICI, NON E’ STATO DIMOSTRATO CHE LA BCE ABBIA…