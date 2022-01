AMAZON NON SA PIÙ COME FARVI LE SCARPE – IL COLOSSO PREVEDE DI APRIRE UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CALIFORNIA: MENTRE TUTTI TENTANO DI APRIRE I LORO SITI PER VENDERE I LORO PRODOTTI ONLINE, BEZOS DECIDE DI FARE IL PERCORSO OPPOSTO PER ROMPERE LE PALLE SU UN ALTRO FRONTE – SI TRATTERÀ DI UNO STORE DOVE SI VENDERANNO ABITI PER UOMO E DONNA DI ALTRI BRAND E…

Daniela Mastromattei per "Libero quotidiano"

amazon style 6

Amazon prevede di aprire un negozio di abbigliamento in un centro commerciale della California meridionale entro la fine dell'anno. Una novità per il colosso online e una nuova sfida per i rivenditori tradizionali già in difficoltà.

Amazon ha affermato che il negozio, che aprirà al The Americana at Brand a Glendale, venderà abbigliamento da donna e da uomo, oltre a scarpe e altri accessori. La società con sede a Seattle ha affermato che gli acquirenti riceveranno consigli personalizzati inviati ai loro telefoni mentre girano nel nuovo negozio Amazon Style rifornito principalmente di etichette di moda non Amazon.

amazon style 7

Per il colosso online si tratta di una nuova "incursione" nei negozi fisici, dopo aver già aperto negozi di alimentari e librerie. Amazon fa la strada inversa. Se l'ingresso del colosso dell'e-commerce nel mercato globale ha negli anni spinto molte attività a riconfigurarsi in ottica virtuale, Amazon invece è impegnata in un processo che la porterà ad essere non più solo un sito internet, ma ad abitare anche gli spazi cittadini, il mondo fisico.

jeff bezos a st. barts 3

In questo senso il primo passo importante è arrivato già nel 2016 con Amazon Go, il market senza code e senza cassa: la formula nel febbraio del 2020 ha assunto per la prima voltale proporzioni di un vero e proprio supermercato a Seattle. E ora con Amazon Style, ovvero la catena fisica del brand dedicato all'abbigliamento, il colosso intende rivoluzionare l'esperienza dello shopping con l'impiego diffuso della tecnologia.

amazon style 5

I clienti infatti non dovranno rivolgersi ai commessi per conoscere la disponibilità di taglie e colori di un capo, ma potranno ricevere queste informazioni semplicemente scansionando il QR code associato ai vari prodotti. E peraltro potranno anche consultare così le recensioni di chi lo ha già acquistato. Ma non è finita qui: perché sempre dal proprio smartphone si potrà poi aggiungere il capo desiderato al carrello virtuale per poi trovarlo successivamente nel camerino, e provarlo, oppure in cassa per procedere direttamente con l'acquisto.

amazon style 1 amazon style 2 jeff bezos Jeff Bezos Jeff Bezos Jeff Bezos amazon style 3