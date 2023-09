19 set 2023 17:47

GLI AMBIENTALISTI DI CUI IL MONDO NON SENTE IL BISOGNO – A COLMAN, IN FRANCIA, UN ATTIVISTA DI "EXTINCTION REBELLION" HA VERSATO UNA TINTURA VERDE NEL FIUME, PROVOCANDO LA MORTE DEI PESCI: LE FOTO DEI POVERI ANIMALI STECCHITI SONO RIMBALZATI ANCHE SUI SOCIAL DEL SINDACO, MA GLI AMBIENTALISTI ASSICURANO CHE NON PUÒ ESSERE STATA LA SOSTANZA A UCCIDERLI. AH, CHE COINCIDENZA…