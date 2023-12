1 dic 2023 15:18

IN AMERICA L'ANTISEMITISMO SALE IN CATTEDRA - IL DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE AMERICANO APRE UN'INDAGINE SULL'UNIVERSITÀ DI HARVARD PER UNA DENUNCIA "PER DISCRIMINAZIONE": L'UNIVERSITÀ È ACCUSATA DI NON AVER REAGITO PRONTAMENTE ALLE NOTIZIE DELL'AGGRESSIONE CONTRO UN RAGAZZO EBREO CHE STAVA FILMANDO UNA PROTESTA ORGANIZZATA DA UN GRUPPO DI STUDENTI PRO-PALESTINA - SI TRATTA DELLA 15ESIMA UNIVERSITÀ NEGLI STATES NEL MIRINO PER EPISODI DI ANTISEMITISMO E ODIO RAZZIALE… - VIDEO