AMERICA BANG! BANG! - "SALVADOR RAMOS ERA STATO ARRESTATO QUATTRO ANNI FA PERCHE' ANDAVA DICENDO CHE AVREBBE SPARATO IN UNA SCUOLA NEL 2022" - IL REPUBBLICANO TONY GONZALEZ: L'AUTORE DELLA STRAGE E' STATO ANCHE IN UN CARCERE MINORILE - LA POLIZIA PROVA A DIFENDERSI DALLE ACCUSE DI LASSISMO: "SE FOSSERO ENTRATI NELL'EDIFICIO, GLI AGENTI AVREBBERO POTUTO ESSERE COLPITI" (GIA', E I BAMBINI?) - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tony Gonzalez

Il repubblicano del Texas Tony Gonzalez ha detto che Salvador Ramos, il 18enne autore della strage alla scuola elementare di Uvalde, è stato arrestato quattro anni fa quando era ancora minorenne dopo aver detto alle persone che aveva intenzione di sparare in una scuola una volta compiuti i 18 anni.

Gonzalez ha rilasciato le sue dichiarazionie su FOX News questa mattina. «Non è una diceria. L'ho capito ieri sera a tarda notte: "L'assassino è stato arrestato anni fa, quattro anni fa, perché andava dicendo che aveva questo piano: ‘quando sarò all'ultimo anno nel 2022, sparerò a una scuola”».

Tributi alle vittime della strage della Robbery Elementary School

«Qualcosa è caduto tra le crepe tra allora e oggi per permettere che ciò accadesse. Dobbiamo scrollarci di dosso tutti i fatti. Dobbiamo capire cosa è successo. Dove è stato il buco e dobbiamo assicurarci che non succeda di nuovo. Ma se le forze dell'ordine, sai, lo hanno identificato quattro anni fa come una minaccia, dobbiamo capire perché non lo era - sai, come è stato rimosso da quella lista», ha detto.

Gonzales in seguito ha aggiunto: «Ho l'impressione che lui e un'altra persona stessero conversando, pianificando le cose. Secondo Gonzales, il ragazzo è stato anche detenuto in un carcere minorile.

Il tenente della polizia Chris Olivarez alla Cnn

I poliziotti del Texas hanno provato a difendersi dalla rabbia dei parenti delle vittime della strage di Uvalde, che li accusano di aver perso tempo e di non essere intervenuti a salvare i bambini e le due maestre. Ieri il tenente del Dipartimento per la sicurezza Chris Olivarez si è lasciato intervistare dalla Cnn.

Al giornalista Wolf Blitzer che gli chiedeva se «le migliori pratiche attuali» non richiedessero agli agenti di intervenire per disarmare un tiratore il più rapidamente possibile, indipendentemente dal numero degli agenti presenti sul posto, Olivarez ha risposto: «Nella situazione di un tiratore attivo, vuoi fermare l'omicidio, vuoi preservare la vita. Ma una cosa che il popolo americano deve capire è che gli agenti non sapevano dove fosse l’uomo armato, sentivano gli spari ed erano stati colpiti anche loro».

ricostruzione del massacro in texas

«A quel punto, se fossero andati oltre non sapendo dove fosse il sospettato, avrebbero potuto essere fucilati, avrebbero potuto essere uccisi, e a quel punto quell'uomo armato avrebbe avuto l'opportunità di uccidere altre persone all'interno di quella scuola».

«Sono stati in grado di isolare l’uomo armato all’interno di quell’aula in m odo che non potesse andare da nessuna altra parte» ha detto Olivarez.

La polizia trattiene i genitori fuori dalla scuola di Uvalde in Texas 4

Ma gli esperti hanno criticato la decisione di aspettare la squadra speciale. «Aspettare un'ora è disgustoso. Se ciò si rivela vero, allora è un fatto disgustoso», ha detto alla NBC Sean Burke, un funzionario delle risorse scolastiche in pensione del Massachusetts che ora è il presidente dello School Safety Advocacy Council.

«Se pensi che ci sia qualcuno attivamente coinvolto nel danneggiare le persone o nel tentativo di fare del male alle persone, il tuo obbligo come agente di polizia è fermare immediatamente quella persona e neutralizzare quella minaccia. Non ci aspettiamo che gli agenti di polizia si suicidino nel farlo. Ma l'aspettativa è che se qualcuno sta per fare del male a qualcuno, in particolare ai bambini, si agisca immediatamente per fermarlo», ha aggiunto Don Alwes, un ex istruttore della National Tactical Officers Association.

La polizia trattiene i genitori fuori dalla scuola di Uvalde in Texas 3

I chirurghi dell'ospedale di Uvalde hanno suggerito che il ritardo nella risposta alla sparatoria potrebbe essere costata la vita ad alcuni bambini. Non è chiaro esattamente quanti bambini fossero in classe quando l'assassino ha aperto il fuoco, quanti siano stati uccisi immediatamente e quanti fossero ancora vivi ma feriti quando è arrivata la polizia.

L'Uvalde Memorial Hospital ha ricevuto due bambini che erano morti quando sono arrivati in ospedale. Ora, i medici stanno sottolineando l'importanza di curare le ferite da arma da fuoco non appena si verificano. «Non puoi aspettare che i pazienti vadano in un centro traumatologico. Devi agire in fretta», ha detto il dottor Ronald Stewart, chirurgo traumatologico senior presso l'ospedale universitario di Antonio.

