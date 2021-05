AMERICA BANG BANG - SPARI A TIMES SQUARE, FERITE 2 DONNE E UNA BIMBA DI 4 ANNI (CHE NON SONO IN PERICOLO DI VITA) - SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE DELLA POLIZIA, LA SPARATORIA È INIZIATA DOPO CHE UN UOMO, CHE STAVA LITIGANDO CON ALTRE TRE PERSONE, HA ESTRATTO UNA PISTOLA E HA COMINCIATO A SPARARE TRA LA FOLLA - TIMES SQUARE È UNO DEI LUOGHI TURISTICI PIU' AFFOLLATI DEL MONDO MA DOPO LA PANDEMIA, CON LA CHIUSURA DEI TEATRI, È CAMBIATA E HA VISTO AUMENTARE I CRIMINI VIOLENTI

(ANSA) - Due donne e una bimba di quattro anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Times Square, una delle piazze più famose del mondo. Lo riferiscono i media Usa. Le tre persone colpite sono state ricoverate in un ospedale di Manhattan e le loro vite non sono in pericolo, secondo la polizia. Ignoto il motivo degli spari, avvenuti all'incrocio tra la 7 Avenue e la 44/ma strada. Finora non è stato arrestato alcun sospetto. L'indagine è ancora in corso", ha riferito la polizia senza fornire altri dettagli, anche se nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa.

"Fortunatamente questi passanti innocenti sono in condizioni stabili", ha twittato il sindaco Bill de Blasio. "Gli autori di questa violenza sono ricercati e la polizia li condurrà davanti alla giustizia. Il fiume di armi illegali che arrivano a New York deve fermarsi", ha aggiunto. Times Square è uno dei luoghi turistici piu' affollati del mondo ma dopo la pandemia, con la chiusura dei teatri, è cambiata e ha visto aumentare i crimini violenti. La Grande Mela ha cominciato a 'riaprire' nei giorni scorsi, allentando le misure contro il Covid.

USA: POLIZIA, SPARI A TIMES SQUARE DURANTE UNA LITE

(ANSA) - Secondo una prima ricostruzione della polizia, la sparatoria a Times Square è scoppiata dopo che un uomo che stava litigando con altre tre persone ha estratto una pistola e ha cominciato a sparare tra la folla del sabato sera, intorno alle 17 ora locale (le 23 in Italia). Nessuno dei tre feriti è collegato alle quattro persone che si stavano affrontando. Si tratta di una donna di 23 anni colpita alla coscia destra, di una donna di 43 anni ferita al piede sinistro e di una bimba di 4 anni colpita alla gamba sinistra: sono rispettivamente di Rhode Island, New Jersey e Brooklyn.