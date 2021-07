AMERICA BANG! BANG! – NEGLI USA LE ESECUZIONI SONO SCESE AI MINIMI STORICI, MA LA MAGGIORANZA DEGLI AMERICANI RESTA FAVOREVOLE ALLA PENA DI MORTE: NEL 2020 SONO STATI GIUSTIZIATI "SOLO" 17 CONDANNATI, MA ANCORA OGGI IL 60% VUOLE LE ESECUZIONI MENTRE IL 78% AMMETTE IL RISCHIO DI AMMAZZARE INNOCENTI – E SE PENSATE CHE SIANO SOLO DEGLI ESALTATI REPUBBLICANI VI SBAGLIATE DI GROSSO…

Paolo Mastrolilli per “Specchio – La Stampa”

pena di morte 3

Le esecuzioni sono scese ai minimi storici negli Usa, ma la maggioranza degli americani resta favorevole alla pena di morte. Dare un senso a questa contraddizione deciderà il futuro del boia. Nel 2020 sono stati giustiziati "solo" 17 condannati, in calo rispetto ai 22 del 2019. Se non fosse stato per Donald Trump, che ha ripreso le esecuzioni federali, nella disperata speranza di racimolare voti alle elezioni del 3 novembre come presidente di legge e ordine, il tracollo sarebbe stato storico, rispetto al centinaio di detenuti che venivano uccisi tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del secolo.

pena di morte 2

Gli stati che hanno abolito la pena di morte sono saliti a 22, e per la prima volta anche una regione del sud, la Virginia, ha bandito il boia. Secondo il Pew Center, però, il 60% degli americani resta favorevole alle esecuzioni e il 64% le considera moralmente giustificate nei casi di omicidio, anche se il 78% ammette il rischio di ammazzare innocenti.

donald trump

La spaccatura politica, culturale e razziale del Paese si riflette anche qui, col 77% dei repubblicani favorevole, contro il 44% dei democratici. L'85% dei neri pensa di essere più esposto alla condanna, mentre solo il 49% dei bianchi ammette discriminazioni razziali. Perché la pensano così? Cosa sta succedendo? Il calo della popolarità e dell'uso delle esecuzioni è un fenomeno costante dall'inizio del secolo, accelerato l'anno scorso dal Covid. Il motivo principale è che le argomentazioni pratiche stanno facendo breccia.

pena di morte

La pena di morte costa più del carcere a vita; non ha un effetto di deterrenza sulla criminalità; rischia di generare errori fatali e irrecuperabili. Meno efficaci, almeno finora e soprattutto al sud, sono stati gli argomenti morali. Tipo che è una pratica barbara; penalizza le minoranze; lo stato non dovrebbe mettersi sullo stesso piano dei killer, amministrando la vendetta invece della giustizia; solo Dio, per chi ci crede, ha il diritto di dare e togliere la vita. Il punto centrale è tutto qui.

pena di morte usa

È possibile che con la fine del Covid le esecuzioni aumentino nel 2021, ma la tendenza storica al ribasso è solida. Per eliminare del tutto la pena di morte, però, bisognerà convincere gli americani che la logica dell'occhio per occhio dente per dente, anche nella Bibbia, era una metafora ormai senza senso, come ha stabilito lo stesso catechismo cattolico.

PENA DI MORTE DONNA GEORGIA pena di morte usa pena di morte