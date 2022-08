7 ago 2022 19:20

IN AMERICA PER LA PATATA SI UCCIDE – A NEW YORK UN 20ENNE HA SPARATO A UN DIPENDENTE DEL MCDONALD’S CHE AVEVA SERVITO ALLA MADRE DELLE PATATINE FREDDE – LA DONNA HA CHIAMATO IL FIGLIO 20ENNE, CHE PRIMA HA PICCHIATO LA VITTIMA, IL 23ENNE MATTHEW WEBB, POI HA SPARATO CON UNA PISTOLA DA 9 MM AL GIOVANE, COLPENDOLO AL LATO DEL COLLO – DOPO 4 ORE DI AGONIA, WEBB È MORTO IN OSPEDALE… - VIDEO