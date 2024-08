19 ago 2024 11:27

GLI AMERICANI CONTAGIATI DALLA "FEBBRE DA CAVALLO" - IL "WASHINGTON POST" IN SOLLUCCHERO PER IL PALIO DI SIENA: "È UN EVENTO PIÙ AFFASCINANTE DELLE OLIMPIADI. IN UN MONDO COSÌ DIVISO, RANCOROSO, TANTO DA FAR SEMBRARE CHE OGNI TRADIZIONE POPOLARE POSSA ESSERE CANCELLATA O CAMBIATA. NON È RIMASTO NIENTE DI INTATTO COME IL PALIO, QUALCOSA PIENO DI PASSIONE CHE È NEL SANGUE, FINO IN FONDO AI GLOBULI” - AD ASSISTERE ALLA GARA DI IERI, VINTA DALLA CONTRADA DELLA LUPA, C'ERANO ANCHE ALCUNI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA REALE OLANDESE… - VIDEO