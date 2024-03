AGLI AMERICANI PIACCIONO ANCORA I PISTOLONI – A NEW YORK RADDOPPIA IL NUMERO DI ABITANTI CHE CHIEDE IL PORTO D’ARMI: L'AUMENTO È CONSEGUENZA DI UNA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA, CHE NEL 2022 HA BOCCIATO ALCUNE RESTRIZIONI PER RICEVERE IL PERMESSO, MA ANCHE DEL CLIMA DI INSICUREZZA PERCEPITO NELLA ULTRA-LIBERAL GRANDE MELA. CON I FONDI TAGLIATI ALLA POLIZIA E I CRIMINI CHE AUMENTANO (E RESTANO IMPUNITI), NON RESTA CHE LA CARA E VECCHIA GIUSTIZIA FAI-DA-TE

(ANSA) - Il numero di newyorkesi che hanno fatto richiesta di porto d'armi è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso. Lo scrive Gothamist, blog gestito dalla New York Public Radio, citando dati del Dipartimento di polizia di New York, che non ha tuttavia rivelato quante richieste siano state approvate. L'aumento è una conseguenza di una sentenza del 2022 della Corte Suprema, che ha bocciato alcune restrizioni al porto d'armi a New York.

Nel 2023, le richieste per il possesso di un'arma in abitazione hanno superato le 13 mila unità, l'80% in più rispetto al 2022 e quasi il triplo rispetto al 2019. I dati mostrano inoltre che c'è stato un incremento anche maggiore per le richieste di permessi per armi da portare nascoste: nel 2019 erano 258, nel 2023 sono arrivate a 6751. Nei primi due mesi del 2024 il numero ha superato il totale delle richieste nel 2019, 2020 e 2021. Secondo John Deloca, titolare di un poligono di tiro nel nord dello stato di New York, c'è la corsa all'acquisto di armi perché le persone non si sentono sicure.

