AMICHE PER LE CORNA - TRE VENTENNI AMERICANE SI SONO SCOPERTE TRADITE DALLO STESSO FIDANZATO E SONO DIVENTATE INSEPARABILI: HANNO DECISO DI RISTRUTTURARE UNO SCUOLABUS E PARTIRE ALL’AVVENTURA, DOCUMENTANDO TUTTO SU INSTAGRAM - HANNO MESSO INSIEME 5 MILA DOLLARI E, GRAZIE ANCHE A UN GENEROSO CROWDFUNDING, HANNO PASSATO L’ESTATE “ON THE ROAD” TRA PARCHI NAZIONALI, GIRI IN MONGOLFIERA E MANGIATE - LO SMASCHERAMENTO DEL FEDIFRAGO? È AVVENUTO QUANDO ERANO TUTTE COLLEGATE SU ZOOM E...

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 3

La storia è da commedia rosa, il lieto fine è perfetto per quest'epoca senza principi azzurri: tre ragazze che si scoprono tradite dallo stesso fidanzato (che oltre a loro prometteva nozze ad altre tre! I protagonisti di questa vicenda hanno le energie dei vent'anni) diventano amiche, ristrutturano uno scuolabus e partono all'avventura.

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 2

Le eroine si chiamano Bekah King, Ami Roberts e Morgan Tabor, e le loro iniziali in fila - «Bam» - hanno dato il nome al vecchio bus da cui sono inseparabili. Tutto comincia a dicembre 2020: Morgan, ventunenne di Boise, in Idaho, dubita della fedeltà del fidanzato. Scavando nei social non impiega molto a scoprire una doppia vita: un'altra ragazza, altre feste, altri amici nello Utah, a Salt Lake City. Contatta «l'altra».

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 1

Svolta non comune, l'altra - che non è partita per il viaggio con le altre tre, ma è ora amica di tutte - risponde e solidarizza. Le indagini continuano, congiunte, e spunta una terza: Ami Roberts, 19 anni. Anche lei in Utah, anche lei destinataria delle stesse promesse di matrimonio. Anche lei subito solidale.

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 6

Da una serie di commenti sull'Instagram del fedifrago - che nel frattempo continua a frequentarle tutte - le tre rintracciano una quarta, Bekah King, 18 anni, con lui da qualche mese.

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 5

Segue smascheramento su Zoom: proprio mentre le prime tre erano in videochiamata a confrontare date, particolari e intenzioni, a casa di Morgan arriva lui a sorpresa con un mazzo di fiori. Lei lo fa entrare, e gli presenta le nuove amiche.

«Gli è cascata la faccia», ricordano ora, con una risata. Ma due ore dopo, secondo le ricostruzioni della banda, era già al telefono con la quarta, ancora ignara. Il resto è su Instagram (sull'account @the.bam.bus, 66 mila seguaci, consigliato ai cuori infranti).

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 4

Le ragazze scoprono che, oltre a un pessimo fidanzato, hanno in comune sogni di viaggio. Mettono insieme 5 mila dollari con cui comprano un vecchio bus, che da marzo a giugno ristrutturano a mo' di camper; l'estate, grazie anche a un generoso crowdfunding, l'hanno passata «on the road» tra parchi nazionali, giri in mongolfiera, scorpacciate.

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 8

Tutto documentato sui social: tra gli hashtag c'è l'onnipresente #vanlife, «vita da camper», che ricorda le vacanze letali dell'aspirante influencer Gabby Petito, loro quasi coetanea, uccisa proprio quest'estate in un viaggio negli stessi posti. Primo sospettato, il fidanzato, che nelle favole d'amore 2021 fa quasi sempre la parte del cattivo.

le ventenni americane tradite dallo stesso fidanzato 7