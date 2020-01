AMICI MAI – DITE A DONALD TRUMP, CHE STA PROVANDO A CONDURRE NEGOZIATI CON I TALEBANI, CHE È MOLTO PROBABILE CHE SIANO STATI I GUERRIGLIERI AD ABBATTERE IL PREZIOSO BOMBARDIER DIGITALE NELLE MONTAGNE AFGHANE A SUD DI KABUL – A BORDO C’ERANO ALTI FUNZIONARI DELLA CIA CHE STAVANO RACCOGLIENDO DATI SUL TERRITORIO. IL PENTAGONO FRENA PER NON BRUCIARE IL DIALOGO MA… – VIDEO

Anna Guaita per “il Messaggero”

È caduto fra le nevi, nelle montagne afghane a sud della capitale, Kabul. Uno dei terreni più inospitali del Paese, sia per la conformazione dei monti, sia per la forte presenza di talebani. Intorno all'aereo precipitato ieri mattina si è subito creato un giallo. Voci contraddittorie si sono incrociate, con alcune che sostenevano che a precipitare fosse stato un aereo di linea, un Boeing dell'Ariana con 83 persone a bordo, rimaste tutte uccise.

Subito dopo invece il portavoce dei talebani è intervenuto per sostenere che si era trattato di «un aereo spia degli invasori americani, carico di alti funzionari della Cia», e che erano stati i missili degli stessi talebani a farlo precipitare. Solo dopo varie ore il Pentagono ha confermato che effettivamente un loro aereo era caduto, ma ha sostenuto che «la causa dell'incidente era oggetto di indagine» e che al momento non c'erano indicazioni che l'aereo «fosse stato abbattuto dal fuoco nemico».

Ma siccome ancora nessuno era arrivato sul luogo dell'incidente, ogni affermazione andava presa con cautela. Da Kabul è infatti giunta la conferma che le squadre speciali delle forze armate afghane stavano facendosi strada nel pericoloso territorio, ma non erano ancora arrivate nel cuore della regione di Ghazni, dove si trovavano i resti carbonizzati dell'aereo. Gli americani avevano inizialmente sostenuto che si trattava di un piccolo aereo con solo due persone a bordo.

Poi è stato invece confermato che era un prezioso Bombardier digitale, uno dei soli quattro che nell'aeronautica Usa servono da potenziatori dei segnali WiFi nei territori dove il collegamento per le truppe a terra è complicato o impossibile. Si tratta degli E-11. Vere e proprie centrali digitali volanti. In genere questi aerei hanno a bordo un equipaggio che va dai cinque ai dieci membri. Se sarà confermato che sono stati i talebani ad abbatterlo, sarà un brutto colpo per i tentativi di negoziato che Trump ha avviato con i guerriglieri.

I DUBBI

I talebani finora hanno offerto al massimo una settimana di tregua. E l'abbattimento di un aereo costituirebbe un marcato inasprimento anziché un allentamento della violenza. Inoltre finora i talebani sono stati in grado di abbattere elicotteri, perché volano più bassi. Gli aerei, e in particolare i Bombardier usati come centrali digitali volanti, raggiungono quote più alte, che potrebbero essere raggiunte solo da missili antiaereo.

I talebani tuttavia hanno alcuni stinger, missili che erano stati loro regalati dall'Amministrazione Reagan negli anni Ottanta, quando lottavano contro l'invasione dell'Unione Sovietica. E non tutti quegli stinger sono tornati nelle casseforti del Pentagono

