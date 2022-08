29 ago 2022 20:25

AMLETO IN SALSA RUSSA – IL MERCENARIO E NAZIONALISTA RUSSO IGOR MANGUSHEV TIENE UN MACABRO DISCORSO SULLA GUERRA MENTRE IN MANO HA UN TESCHIO CHE DICE APPARTENERE A UN SOLDATO UCRAINO MORTO NELL’ACCIAIERIA AZOVSTAL DI MARIUPOL – “LUI È MORTO, NOI SIAMO VIVI. LASCIAMOLO BRUCIARE ALL'INFERNO. SIAMO IN GUERRA CON UN’IDEA. L’IDEA DI UCRAINA…” – VIDEO