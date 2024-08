AMMAZZA CHE FIUTO – L’INVESTIGATORE PRIVATO EZIO DENTI SI ERA DETTO CONVINTO CHE IL COLPEVOLE DELL'OMICIDIO DI SHARON VERZENI FOSSE DA “RICERCARE IN AMBITO FAMILIARE” – POCHE ORE DOPO LE SUE DICHIARAZIONI, È STATO PRESO L’ASSASSINO, MOUSSA SANGARE, CHE NON AVEVA ALCUN RAPPORTO CON LA VITTIMA – DENTI È “L'ESPERTO” CHE HA AIUTATO ANCHE MASSIMO BOSSETTI A PROVARE LA SUA INNOCENZA...

Estratto da www.leggo.it

ezio denti

Sharon Verzeni, il colpevole è da ricercare in ambito familiare. E vanno così escluse sia la pista degli spacciatori, sia quella legata a Scientology. Ne è convinto Ezio Denti, investigatore privato che si è occupato dell'omicidio di Yara Gambirasio, come consulente di Massimo Bossetti. «Una donna che esce all'una di notte – spiega – in una zona frequentata da spacciatori a me lascia perplesso».

Denti invita a tenere in considerazione le modalità dell'aggressione: «È stata colta alle spalle con tre coltellate, come in un tipico delitto di impeto: Sharon ha poi avuto la forza di prendere il telefono e dire "mi ha accoltellato". Da non sottovalutare neanche, secondo Denti, l'arma del delitto, un coltello da cucina: «Si fosse trattato di uno spacciatore, avrebbe utilizzato un coltello a serramanico: a questa donna non è stato portato via neanche il telefono».

sharon verzeni

L'investigatore esclude poi la pista Scientology: «Lavorava come barista: non era una miliardaria con un giro di soldi, il movente economico non regge». L'esperto conclude domandandosi chi è che accoltella una donna alle spalle: «Certamente non accade nel corso di un litigio o di un tentativo di abuso: in quel caso l'aggressione è frontale». [...]

EZIO DENTI Moussa Sangare in bicicletta ripreso dalle telecamere la notte dell omicidio di sharon verzeni EZIO DENTI sharon verzeni sergio ruocco sharon verzeni sergio ruocco EZIO DENTI 1