AMMAZZA CHE MAZZO! - LA STORIA DI TOMASO FRESCHI, 36ENNE PIACENTINO CHE È RIUSCITO A COMPRARSI CASA VENDENDO LA SUA COLLEZIONE DI CARTE “MAGIC”: “HO INIZIATO A COLLEZIONARLE QUANDO AVEVO 8 ANNI, LE COMPRAVO IN FUMETTERIA PER POI GIOCARCI CON I MIEI AMICI. NEGLI ANNI I MIEI INTERESSI SONO CAMBIATI, MA FREQUENTANDO ALCUNE FIERE DEL FUMETTO, HO NOTATO QUANTO SI FOSSERO APPREZZATE" - “NE AVEVO CENTINAIA DI MIGLIAIA, TRA QUESTE C’ERA ANCHE LA ‘BLACK LOTUS’, COSÌ RARA CHE MI VENNE VALUTATA OLTRE DIECIMILA EURO”

Estratto dell’articolo di Stefano Pancini per www.corriere.it

Tomaso Freschi, consulente finanziario di 36 anni, ha scoperto che in casa aveva un tesoro: «Ho iniziato a comprarle da bambino, all'università ho capito quanto valessero andando ai mercatini»

[…] Le carte Magic, pubblicate a partire dal 1993 dalla Wizards of the Coast come gioco a tema fantasy, sono molto ricercate dagli amanti del genere come il cantante Post Malone, capace di sborsare centinaia di migliaia di dollari per esemplari particolarmente rari. Tra i piccoli appassionati degli anni Novanta c'era il piacentino Tomaso Freschi, oggi consulente finanziario, 36 anni: ha iniziato a comprare le carte da bambino e negli anni ha messo insieme un'enorme collezione. Quando l'ha venduta in blocco ha ricavato abbastanza per comprarsi una casa.

Tomaso Freschi, la passione per le Magic quando è nata?

«Nel 1995, quando avevo 8 anni. Le compravo in fumetteria per poi giocarci con i miei amici. […] Approdato al liceo gli interessi sono cambiati e così, diciamo, i miei mazzi di carte Magic sono finiti nel cassetto. […] Durante gli anni di Università, mettevo da parte qualche soldo per ampliare ulteriormente la mia collezione».

Quando ha capito che la loro quotazione si era alzata?

«Sebbene non ci stessi più giocando, saltuariamente ne compravo ancora, ma per lo più le scambiavo con conoscenti diretti o gente contattata su Internet. […] Poi, frequentando alcune fiere del fumetto, ho notato quanto si fossero apprezzate».

Quando possono valere?

«Nel corso degli anni ho raccolto 80 album di carte, che sono andati a riempire completamente la libreria di camera mia. Ma la fortuna è stata che, tra quella mole di carte c’era anche la «Black Lotus», così rara che mi venne valutata oltre diecimila euro».

Quando ha deciso di vendere le sue carte?

«Nel 2019 mi sono ritrovato ad avere un’intera stanza piena di Magic. Centinaia di migliaia di carte e per molte di loro, con il trascorrere del tempo, si era verificata una moltiplicazione di valore. In quel momento, ero spinto dalla voglia di emanciparmi ed ero andato alla ricerca di una casa tutta per me. Ho così deciso di vendere in blocco tutta la mia collezione, proponendola a due società collezionistiche italiane. Raggiunto l’accordo ho deciso di reinvestire i denari nell’acquisto di una casa». […]

