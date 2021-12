AMMAZZA CHE MUSCOLI, JEFF BEZOS! IL FONDATORE DI AMAZON NON PERDE OCCASIONE PER MOSTRARE I SUOI BICIPITI SCOLPITI - IN VACANZA SU UNO YATCH A ST. BARTS, NEI CARAIBI, INSIEME ALLA COMPAGNA LAUREN SANCHEZ, BEZOS HA SFILATO CON UN COSTUME ROSSO RICOPERTO DI FIORI HAWAIANI - LA COPPIA E' PIU' AFFIATATA CHE MAI. I DUE NON HANNO SMESSO DI TOCCARSI E SBACIUCCIARSI... - FOTO

Da oggi-notizie.it

jeff bezos e laura sanchez a st. barts

Jeff Bezos, e Lauren Sanchez stanno andando più forti che mai! Il fondatore di Amazon, 57 anni, e la sua ragazza, 52 anni, hanno festeggiato le vacanze partendo per un viaggio romantico a St. Barts, nei Caraibi. La coppia è stata avvistata mentre prendeva il sole e si metteva a proprio agio il 24 dicembre. Sembravano decisamente in vena di festa perché non riuscivano a staccarsi le mani l’uno dall’altro mentre si godevano una bellissima giornata su uno yacht.

Mostrando il suo fisico impressionante, Jeff è stato visto indossare un paio di costumi da bagno rossi ricoperti di fiori hawaiani. Il miliardario era tutto sorrisi quando è stato raggiunto sul ponte della barca da Lauren, che era splendida nel suo bikini a fantasia. Una volta che si sono lanciati nelle acque cristalline su una zattera, è stato il momento di un piccolo bacio, mentre si sono abbracciati l’un l’altro e si sono stretti le labbra. Più tardi, Lauren ha indossato un elegante coprispalle a maglia mentre la coppia è tornata sullo yacht.

jeff bezos a st. barts

La felice uscita arriva poche settimane dopo l’invio del razzo Blue Origin di Jeff chiamato New Shepard con Michael Strahan e altri cinque ospiti nello spazio per un’incredibile corsa di 10 minuti. Quando il razzo è atterrato in sicurezza in Texas, l’ospite di Buon giorno America è stato il primo ad uscire e ha abbracciato velocemente Jeff e Lauren. Michael ha poi intrattenuto la bella coppia con aneddoti della sua esperienza fuori dal mondo, inclusa la sua esilarante interpretazione di G-force. “Il Gs — non è un lifting; è una goccia di faccia. So come sarò a 85 anni”, ha scherzato, prima di aggiungere: “Voglio tornare indietro”.

