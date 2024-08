22 ago 2024 10:06

AMMAZZA COME BONIFICA LA SANTA! – TRA APRILE E GIUGNO SCORSI, DANIELA SANTANCHÉ HA RIMPOLPATO CON 605MILA EURO LE CASSE DI VISIBILIA EDITORE SRL, PER SCONGIURARNE IL FALLIMENTO ED EVITARE RISCHI LEGALI PER GLI EX AMMINISTRATORI E MANAGER, LEI COMPRESA – A EMETTERE I 35 BONIFICI È STATA LA NUOVA SOCIETÀ DELLA MINISTRA DEL TURISMO, ATHENA PUBBLICITÀ SRL, CHE HA PRESO IL POSTO DELLA EX VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL, A SUA VOLTA IMPUTATA PER TRUFFA AI DANNI DELL’INPS SULLA CASSA INTEGRAZIONE COVID…