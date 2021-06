AMORE, LO CHIAMAMO STRANO...? - NELLE FILIPPINE UN UOMO HA CHIAMATO IL FIGLIO "HTML" - INTERVISTATO DA UN SITO LOCALE, HA SPIEGATO CHE E' TRADIZIONE DELLA SUA FAMIGLIA SCEGLIERE APPELLATIVI PARTICOLARI: LUI SI CHIAMA MACARONI 85, LA SORELLA SPAGHETTI 88, E I NIPOTI...

Su Facebook è diventato virale un post dalla Filippine che ha annuncia la nascita di un bambino. Motivo? Il neo papà, Mac Pascual, uno sviluppatore web, ha deciso di chiamare il figlio Hypertext Mark-up Language Rayo Pascual, abbreviato HTML.

Subito interpellato dal sito di notizie inquirer.net, ha spiegato che nella sua famiglia le abbreviazioni sono comuni: il suo nome è l’abbreviazione di Macaroni 85, mentre la sorella si chiama Spaghetti 88 e i suoi due figli Cheese Pimiento e Parmigiano Reggiano, anche se, in breve, vengono chiamati Chippy e Peewee.

Il sito inquirer.net ha riferito che HTML è nato sano, con un peso di 2,25 chilogrammi, ed è venuto al mondo presso il Bulacan Medical Mission Group Cooperative Hospital, a circa un’ora dalla capitale, Manila.

Sua madre, Salie Rayo Pascual, ha detto al sito web che è felice di accogliere suo figlio e ha detto che i parenti sono stati contenti della scelta del nome.

La zia di HTML, Sincerely Pascual - nome completo Sincerely Yours Pascual - ha condiviso uno scatto dell'ultimo nato su Facebook, scrivendo: «Benvenuto nel mondo HTML».

Il post è stato condiviso più di 8.978 volte e ha ispirato numerose battute degli utenti dei social media.

«[Quel bambino] crescerà per hackerare il Pentagono. È a suo nome», si legge in un commento.

Diversi utenti hanno suggerito alcuni nomi basati su computer per i futuri figli: «Sistema di gestione basato sui risultati», «JavaScript» o «Fogli stile a cascata (CSS)».

Altri erano preoccupati che il suo nome unico potesse rendere la vita difficile all'HTML. «In futuro, potrebbe essere preso di mira dai bulli e ridicolizzato», ha scritto un utente.

il figlio di elon musk e grimes

«I genitori dovrebbero essere ragionevoli e responsabili nel nominare il loro bambino... è la vita e l'identità del bambino [sic] e perché farlo soffrire per ovvie ragioni... non è in realtà un nome umano!», ha commentato un altro. Un terzo utente di Facebook ha detto: «Se fossi quel bambino, un giorno farei causa ai miei genitori».

HTML si unisce ad altri bambini i cui nomi oscuri che hanno attirato l'attenzione. Il Ceo di Tesla Elon Musk e la cantante Grimes hanno sollevato le sopracciglia quando è stato annunciato nel maggio 2020 che il loro figlio si sarebbe chiamato X Æ A-12 Musk.

Diciassette anni fa, l'attrice Gwyneth Paltrow e il cantante Chris Martin sono stati derisi per aver chiamato la loro figlia Apple. Mentre le superstar della musica Beyonce e Jay Z sono state derise nel 2012 per aver scelto il nome Blue Ivy per il loro primo figlio.

