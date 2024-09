AMORE CRIPTO-CRIMINALE – CAROLINE ELLISON, L’EX RAGAZZA DI SAM BANKMAN-FRIED, È STATA CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE PER IL RUOLO GIOCATO NEL CROLLO DI FTX, IL COLOSSO DELLE CRIPTOVALUTE DA 32 MILIARDI DI DOLLARI FINITO IN BANCAROTTA – ELLISON HA TESTIMONIATO CONTRO IL SUO EX COMPAGNO E HA RICEVUTO UNA CONDANNA MOLTO PIÙ LEGGERA RISPETTO AI 110 ANNI MASSIMI CHE RISCHIAVA DOPO ESSERSI DICHIARATA COLPEVOLE DI SETTE ACCUSE, INCLUSA LA FRODE…

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Caroline Ellison, l'ex ragazza di Sam Bankman-Fried, è stata condannata a due anni di carcere per il ruolo giocato nel crollo di Ftx. "A tutte le vittime e a tutti coloro a cui ho fatto male, mi dispiace. Mi vergogno", ha detto poco prima della sentenza del giudice Lewis Kaplan. Ellison è stata una figura chiave per l'incriminazione di Bankman-Fried, l'ex amministratore delegato di Ftx.

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Caroline Ellison, la donna che ha testimoniato contro il suo ex fidanzato e fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried al processo per frode, è stata condannata a due anni di carcere per il suo ruolo nel caso. Ellison, ex Ceo della società di criptovalute Alameda Research, ha ricevuto una condanna molto più leggera rispetto ai 110 anni massimi che rischiava dopo essersi dichiarata colpevole di sette accuse, inclusa la frode.

Il procuratore distrettuale di Manhattan ha affermato di non aver chiesto al giudice Lewis Kaplan di emettere una sentenza specifica, suggerendo invece semplicemente di prendere in considerazione la sua precedente collaborazione. Ellison è stata una testimone chiave nel processo contro la superstar delle criptovalute Bankman-Fried, condannato a 25 anni a marzo per uno dei più grandi casi di frode finanziaria della storia. Nella sua testimonianza in tribunale, la donna ha accusat oil fondatore di Ftx di attingere ai fondi dei clienti per portare avanti i suoi progetti più rischiosi.

