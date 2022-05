AMORI E BOLLORI - SUL TAPPETO ROSSO DI CANNES PER LA PRESENTAZIONE DEL FILM "ELVIS", IL PROTAGONISTA AUSTIN BUTLER SI E' SCIOLTO IN TENEREZZE PER LA SUA BELLA, KAIA GERBER, LA MODELLA 18ENNE FIGLIA DI CINDY CRAWFORD - LEI INDOSSAVA UN BELLISSIMO ABITO ROSSO DI CELINE, FORSE UN TRIBUTO AI TANTI PEZZI ICONICI INDOSSATI DALLA MADRE...

Alessandra D’Acunto per lastampa.it

Kaia Gerber e Austin Butler

Per chi ancora non la conoscesse, Kaia Gerber è la figlia di Cindy Crawford. D'altra parte, fisionomia non mente: non è difficile scorgere nello sguardo e nel volto della giovane top model, 20 anni, i tratti della celebre mamma, di cui Kaia sta seguendo le orme con successo. Alla nona serata del Festival di Cannes, Gerber era presente per sostenere il fidanzato, Austin Butler, protagonista del film Elvis di Baz Luhrmann, la cui première è andata in scena proprio il 25 maggio sulla Croisette.

Kaia Gerber e Austin Butler (1)

La modella indossava un abito Céline, griffe per la quale ha sfilato in passerella. Rosso, essenziale e così vincente, il morbido vestito, con uno scollo a X che faceva anche da collier. Kaia ha completato il look con sandali neri, sempre Céline, e orecchini Tiffany & Co. mentre i capelli erano raccolti in uno chignon wavy e scomposto, tra le acconciature di più grande tendenza, quest'anno, al Festival. L'abito rosso sembra un tributo ai tanti pezzi iconici portati da mamma Cindy, uno su tutti quello al fianco di Richard Gere, suo ex marito, alla cerimonia degli Oscar del 1991.

Kaia Gerber

Oltre che per il suo stile impeccabile e la somiglianza con Cindy Crawford, Kaia Gerber si è però fatta notare sul tapis rouge per le tenerezze che si è scambiata con il fidanzato Austin Butler, 30 anni. I due sono stati visti per la prima volta insieme lo scorso dicembre e da allora sono inseparabili. Anche in questa occasione decisamente sotto i riflettori, tra la folla, tenendosi il viso tra le mani, si sono dati un bacio mozzafiato, seguito da abbracci e gesti di complicità.

Cindy Crawford e Richard Gere

Quello tra Kaia Gerber e Austin Butler è stato molto probabilmente un irresistibile colpo di fulmine. La modella, infatti, era uscita da poco dalla relazione con Jacob Elordi, star di Euphoria, con cui era stata insieme tredici mesi. L'attore di Elvis, invece, veniva da una storia di otto anni con Vanessa Hudgens.

Tra un bacio e l'altro, Austin e Kaia hanno condiviso il red carpet con grandi celebrità, da Tom Hanks, coprotagonista di Elvis, a nomi della musica accorsi a Cannes per la proiezione del film, da Kylie Minogue a Shakira ai Maneskin che sono nella colonna sonora del film.

