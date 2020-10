24 ott 2020 19:58

GLI AMORI TORMENTATI DI FEDERICA PELLEGRINI: “VENGO DA UNA STORIA IN CUI TUTTO È STATO SEMPRE SPARATO SUI GIORNALI, NON HO PIÙ VOGLIA DI QUESTE DINAMICHE. PENSO CHE L'ESPOSIZIONE DIA L'ILLUSIONE CHE VADA TUTTO BENE ANCHE SE NON VA BENE, PERCHÉ SUI GIORNALI ESCE LA VERSIONE PATINATA DELLA TUA STORIA E TU TI CONVINCI CHE SIA COSÌ. QUANDO POI CHIAMI I PAPARAZZI PRIMA DI ANDARE A CENA, NON TORNI PIÙ INDIETRO. E QUALCHE MIO EX LO FACEVA…”