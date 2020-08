AMPLESSO ALLO SCOGLIO – UNA COPPIA SI APPARTA SULLA “SFINGE DEL SALENTO” DI MELENDUGNO IN PIENO GIORNO E SI METTE A FARE SESSO ALLEGRAMENTE – LA “PERFORMANCE” NON POTEVA PASSARE INOSSERVATA, VISTO CHE SI TRATTA DEL PUNTO PIÙ ALTO DI TORRE SANT’ANDREA, BEN VISIBILE DALLA SPIAGGIA SOTTOSTANTE (CHE ERA GREMITA DI GENTE). NON RESISTEVANO PROPRIO O SONO SOLO DUE ESIBIZIONISTI? – VIDEO + FOTO

SESSO IN CIMA ALLO SCOGLIO IL TALAFURO (‘LA SFINGE DEL SALENTO’)

Da www.fanpage.it

Due amanti sono stati ripresi durante un amplesso sullo scoglio Il Tafaluro, meglio noto come la Sfinge del Salento. Si sono appartati, se così si può dire, sullo scoglio più alto, in un luogo e in un orario in cui la spiaggia era affollata di bagnanti. In pratica, tutt'altro che un posto isolato dove cercare un po' di privacy. E non era difficile immaginare che quella "performance" finisse immortalata in qualche video girato col cellulare, e che le immagini sarebbero diventate virali saltando rapidamente da uno schermo all'altro.

Le immagini arrivano da Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. L'identità dei due resta ignota, non si sa se si tratta di persone che abitano nelle vicinanze o di turisti. Fatto sta che il luogo da loro scelto era in bella vista, a pochi passi da una spiaggia che in quel momento era gremita.

Sono saliti in cima, completamente esposti, senza preoccuparsi di non essere visti e, anzi, probabilmente consapevoli che non sarebbero passati inosservati e mettendo in conto che qualcuno avrebbe anche potuto fotografarli o girare un video.

Il passo successivo è stato quello della "popolarità" sul web: chi ha filmato la coppia non ci ha pensato due volte e ha pubblicato tutto online. Sui video sono in corso accertamenti e non è escluso che per i due amanti possa arrivare anche una salata multa. Si tratta del terzo episodio del genere in Salento in questa estate: un precedente c'era stato nella discoteca Riobo, vicino alla scritta luminosa che sovrasta la pista da ballo, e l'altro a Gallipoli, dove già in passato c'erano state scene di questo tipo davanti a tutti.

