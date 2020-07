"CON LA FERRAGNI GLI UFFIZI DIVENTANO ESATTAMENTE QUELLO CHE HANNO SCELTO DI ESSERE: LO SFONDO (MOMENTANEO) DI UNA INFLUENCER" – TWEET! TOMASO MONTANARI: "IMMONDIZIA. E NON PER COLPA DELLA FERRAGNI, CHE FA IL SUO LAVORO. MA DELLA DIREZIONE DEGLI UFFIZI, CHE INVECE NON LO FA. PIROSO: “QUESTA SAREBBE L'IDEA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI? A QUANDO VACCHI O CORONA (E NO, NON CE L'HO CON LEI: A OCCHIO, E PER COME È SVESTITA, NON SA NEPPURE DOVE SI TROVA,MA SAI CHE LE FREGA, BASTA MONETIZZARE) - FEDEZ: "DITE SEMPLICEMENTE CHE VI STA SUI COGLIONI A PRESCINDERE E PACE FATTA" - VIDEO