ANCHE L'EUROPA HA LA SUA GREEN CARD – LA COMMISSIONE EUROPEA HA PROPOSTO OGGI IL PASSAPORTO VACCINALE CHE PERMETTERÀ A CHI È STATO IMMUNIZZATO DI VIAGGIARE SENZA RESTRIZIONI ALL’INTERNO DEI CONFINI EUROPEI. NON SI CHIAMERÀ PASSAPORTO PER NON DARE L’IDEA CHE SENZA QUELLO NON SI POSSA CIRCOLARE, MA “GREEN DIGITAL PASS” – È LA SOLITA DECISIONE DI COMPROMESSO CHE NON SERVE A UN CAZZO VISTO CHE TUTTI I CITTADINI EUROPEI, VACCINATI O MENO, HANNO IL DIRITTO DI CIRCOLARE LIBERAMENTE…

Chiara Rossi per www.startmag.it

Non chiamatelo passaporto vaccinale. Arriverà prima dell’estate il Green Digital Pass per spostarsi e viaggiare senza restrizioni all’interno dell’Unione europea. Oggi la Commissione europea ha proposto ufficialmente l’iniziativa che agevolerà la libera circolazione all’interno dell’Ue durante la pandemia, evitando la quarantena o i test.

Quest’estate i cittadini europei potranno dunque tornare a viaggiare fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione. Oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. In questo modo non saranno costretti a mettersi in quarantena all’arrivo.

Il certificato verde sarà infatti una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, oppure è risultata negativa al test o è guarita. Ma Bruxelles ha chiarito che chi non è vaccinato deve poter continuare a esercitare il diritto di libera circolazione, e ove necessario (senza Green Pass valido) assoggettandosi a restrizioni come un test o un periodo di quarantena/autoisolamento.

Per essere pronta prima dell’estate, la proposta della Commissione dovrà essere adottata rapidamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. (Qui l’approfondimento di Start sugli Stati membri che premono e su quelli che frenano).

Tutti i dettagli.

COME SARÀ IL GREEN DIGITAL PASS

Il certificato sarà disponibile gratuitamente. Sarà redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio, oltre che in inglese.

IN FORMATO DIGITALE O CARTACEO CON QR

Il certificato, in formato digitale o cartaceo, presenterà un codice QR che ne garantirà l’autenticità.

INTER OPERABILE E LEGALMENTE VINCOLANTE PER GLI STATI UE

Il certificato verde digitale sarà valido in tutti gli Stati membri e aperto all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia come pure alla Svizzera.

Il Green Pass sarà infatti inter operabile e legalmente vincolante per gli Stati membri. Ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato.

MA NON SARÀ UNA CONDITIO SINE QUA NON PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE

“Con il Green Digital Pass, stiamo adottando un approccio europeo per garantire che quest’estate i cittadini dell’Ue e i loro familiari possano viaggiare in sicurezza e con restrizioni minime” ha puntualizzato Didier Reynders, Commissario per la Giustizia Ue. “Il certificato verde digitale non sarà una conditio sine qua non per la libera circolazione e non sarà in alcun modo discriminatorio”.

Tutti i cittadini dell’Ue, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno, godono infatti del diritto fondamentale di libera circolazione sul territorio dell’Unione.

Il certificato verde digitale agevolerà l’esercizio di questo diritto, anche attraverso i certificati di test e di guarigione. Chi non è vaccinato deve poter continuare a esercitare il diritto di libera circolazione, e ove necessario (senza Green Pass valido) assoggettandosi a restrizioni come un test o un periodo di quarantena/autoisolamento.

LA QUESTIONE PRIVACY

Riguardo ai dati sensibili, la Commissione europea ha precisato che i certificati includeranno una serie di informazioni limitate, come nome, data di nascita, data di rilascio. Oltre a informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/la guarigione, e un identificativo univoco del certificato.

UNO STRUMENTO TEMPORANEO

Si tratta di una misura temporanea. Il Green Pass sarà infatti sospeso una volta che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale.