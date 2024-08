25 ago 2024 14:10

ANCHE L'ITALIA È UN OBIETTIVO – GLI ATTENTATI DI MATRICE ISLAMICA IN FRANCIA E GERMANIA FANNO ALZARE L'ALLERTA ANCHE A ROMA - IL RISCHIO PIÙ CONCRETO, SECONDO L'INTELLIGENCE, NON È TANTO LEGATO A POSSIBILI GRUPPI ORGANIZZATI, MA AI SOLITI “LUPI SOLITARI”, CHE POTREBBERO VOLER EMULARE I LORO COLLEGHI IN EUROPA, FOMENTATI DALLA PROPAGANDA IN RETE – SI ALZA LO STATO D'ALLERTA NELLE BASI AMERICANE IN EUROPA: IL LIVELLO DI MINACCIA È IL SECONDO PIÙ ALTO, QUELLO “CHARLIE”, CHE NON SI VEDEVA DA ALMENO 10 ANNI...