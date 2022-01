7 gen 2022 19:06

ANCHE GLI ANGELI IN CORSIA SI SONO ROTTI LE PALLE – MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA 29ENNE CHE A INIZIO PANDEMIA DIVENNE IL SIMBOLO DELL'ITALIA IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL COVID, SBOTTA PER LA MULTA DA 100 EURO UNA TANTUM PER GLI OVER 50 NON VACCINATI: “PER L’ENNESIMA VOLTA SAREMO NOI FRONTLINERS A PULIRE TUTTO IL FANGO DERIVANTE DALL’ASSENZA DI DECISIONI FORTI E CORAGGIOSE. SCELTE ASSURDE CHE RICADRANNO SULLE NOSTRE SCHIENE GIÀ GRAVATE DA DUE ANNI DI FATICA…”