ANCHE I BECKHAM PIANGONO – IL BUSINESS NEL MONDO DELLA MODA DI VICTORIA NON DECOLLA, ANZI SPROFONDA: LA SUA COMPAGNIA È IN ROSSO PER 36 MILIONI DI STERLINE DOPO AVER REGISTRATO PERDITE PER 12,5 MILIONI NELLO SCORSO ANNO – NON VA MEGLIO ALLA "DB VENTURES" DEL MARITO CHE HA VISTO I PROFITTI DIMEZZARSI PASSANDO DA 23,2 MILIONI DI STERLINE NEL 2017 A 11,5 MILIONI NEL 2018 – MA PRIMA DI VEDERLI A MENDICARE…

DAGONEWS

victoria e david beckham 1

Anche i Beckham piangono e in particolare Victoria che non vede decollare il suo business nel mondo della moda. Anzi. Lo vede proprio sprofondare: la sua compagnia "Victoria Beckham Holdings Limited" è in rosso per 36 milioni di sterline dopo aver registrato perdite per 12,5 milioni di sterline nello scorso anno. Da quando è stata creata nel 2013 è sempre stata in perdita.

victoria beckham 2

Anche i profitti dell'azienda DB Ventures di suo marito si sono dimezzati nell'arco di un anno, passando da 23,2 milioni di sterline nel 2017 a 11,5 milioni nel 2018. Pare che David, 44 anni, abbia prestato a sua moglie Victoria, 45 anni, circa 600.000 sterline alla Victoria Beckham Ltd, dopo aver salvato la società della moglie con un'iniezione di liquidità di 23 milioni di dollari a gennaio.

david beckham

Ma la coppia può ancora stare serena: è al 372° posto della lista del Sunday Times Rich di quest'anno, con un patrimonio di circa 355 milioni di sterline ed è stata nominata tra i 50 maggiori contribuenti della Gran Bretagna dalla classifica del Sunday Times.

la casa dei beckham di los angeles

David ha accordi di sponsorizzazione con marchi come Pepsi, Samsung, H&M, Haig whisky e Adidas che non hanno intenzione di interrompere il sodalizio. Tra le proprietà dei Beckham c’è un palazzo da 31,5 milioni di sterline nella parte ovest di Londra e una sontuosa dimora da 6 milioni nel Cotswolds. Di recente i due hanno venduto la loro casa a Los Angeles per oltre 25 milioni di sterline.

victoria beckham e la figlia harper 1

La società di David ha visto un forte calo degli utili nell'arco di un anno, dopo aver fondato l'azienda per aumentare i profitti del marchio Beckham. I ricavi per la holding di Victoria sono scesi da 42,5 milioni nel 2017 a 35,8 milioni l'anno scorso quando la società è stata ristrutturata. Le perdite complessive per l'azienda sono passate da 23,5 milioni a 36 milioni.

david beckham 3 david beckham 2 victoria beckham e la figlia harper 2 victoria e david beckham 2 david beckham 1 victoria beckham 1 david beckham e i figli i beckham david beckham 4