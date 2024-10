ANCHE I CANI PIANGONO, MA NON PERCHÉ SONO TRISTI – LA LACRIMAZIONE SERVE A ELIMINARE LE IMPURITÀ E A MANTENERE UMIDA LA MUCOSA - ATTENZIONE: SE È ECCESSIVA, PUÒ DIVENTARE PERICOLOSA: PUÒ TRATTARSI DI EPIFORA CANINA, UNA PATOLOGIA CAUSATA DA OCCLUSIONE DEI DOTTI LACRIMALI O ALLERGIA, CHE SI PRESENTA CON UNA…

I CANI POSSONO PIANGERE E PERCHÉ?

Roberto Marchesini* per “Oggi”

*Presidente Siua, Istituto di Formazione Zooantropologica

Non ci sono prove che i cani "piangano" con le lacrime, ma non è detto che in futuro i nuovi studi riescano a dimostrarlo. Siamo portati a pensare che le espressioni dell’essere umano e quelle degli animali con cui è più a contatto, come cani e gatti, siano identiche. Invece, pur essendoci delle somiglianze, esistono anche delle differenze.

Il cane esprime felicità muovendosi molto e scodinzolando (ma scodinzola anche prima di attaccarci); esprime tristezza raccogliendosi e abbassando testa e coda; esprime dolore con lamenti e irrigidendo il corpo. La lacrimazione serve a eliminare le impurità e a mantenere umida la mucosa. Se è eccessiva, può però trattarsi di epifora canina, una patologia causata da occlusione dei dotti lacrimali o allergia, che si presenta con una riga marrone sotto l’occhio.

