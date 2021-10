29 ott 2021 10:31

ANCHE IL CONDOM DIVENTA "FLUIDO" - UN GINECOLOGO MALESE HA INVENTATO IL PRIMO PRESERVATIVO UNISEX - SI CHIAMA "WONDALEAF" E CONSISTE IN UNA STRISCIA ADESIVA DA APPLICARE INDIFFERENTEMENTE SULLA VAGINA O SUL PENE - E' REALIZZATO IN POLIURETANO ULTRASOTTILE, LO STESSO CHE VIENE UTILIZZATO PER LE MEDICAZIONI O PER I GUANTI CHIRURGICI - RISPETTO AL LATTICE E' PIU' RESISTENTE E... - VIDEO