ANCHE I DIAVOLI SI INNAMORANO - NON SI SA QUASI NULLA DEGLI AMORI DI ANNA WINTOUR, MA ADESSO PARE CI SIA UN UOMO CHE LE FA BATTERE IL CUORE: DOPO IL FALLIMENTO DEL SUO MATRIMONIO E IL FLIRT CON BOB MARLEY, SI PARLA DELL’ATTORE BILL NIGHY, L'ATTORE PROTAGONISTA DI "LOVE ACTUALLY", CON CUI È STATA AVVISTATA IN UN RISTORANTE DI NEW YORK – NON È LA PRIMA USCITA PER I DUE: GIÀ TEMPO FA… - VIDEO

Benedetta Perilli per "d.repubblica.it"

bill nighy e anna wintour 5

C’è qualcosa di estremamente misterioso nella vita privata di Anna Wintour, come quella settimana del 1975 che trascorse chiusa in un albergo di New York con Bob Marley. Una leggenda, ha confessato nel 2017 la direttrice di Vogue America, che racconta come il personaggio Wintour, dietro l'eterno bob e gli occhiali scuri, nasconda un lato inesplorato e quasi inaccessibile.

anna wintour, tom ford, nicole kidman e adrien brody

Della sua vita sentimentale si conoscono con certezza quattro momenti: nel 1984 sposa lo psichiatra infantile David Shaffer, nel 1985 nasce il primo figlio Charlie, nel 1987 segue la nascita di Bee, nel 1999 la coppia si separa pare a causa di una chiacchierata relazione della riservata Anna con il magnate texano Shalby Bryan, con quale sarebbe ancora fidanzata. Alle spalle, oltre a quello con Bob Marley, altri flirt mai confermati con Richard Neville e Nigel Dempster.

bill nighy e anna wintour 3

Eppure c'è un uomo che da qualche anno la farebbe sorridere più degli altri e che proprio nei giorni scorsi sedeva al suo tavolo al ristorante italiano Saint Ambroeus di New York. "Anna era raggiante, felice e in ottima compagnia - ha raccontanto una fonte a Page Six - non indossava gli occhiali da sole e rideva moltissimo".

anna wintour, francesco carrozzini e bee shaffer

Fascino british, proprio come quello della giornalista, l'uomo che condivideva con lei un caffè schiumato è Bill Nighy, l'attore protagonista di "Love actually" che nel film interpreta l'irresistibile cantante ex famoso alle prese con un rentrée professionale con un classico di Natale.

Secondo gli esperti di gossip la loro sarebbe più di un'amicizia. Molte le apparizioni insieme alla sfilate londinesi: nel 2011 e nel 2013 da Nicole Fahri. Del loro presunto flirt aveva già parlato nel 2015 il Daily Mail e nel 2018 i due erano stati visti per due volte insieme a teatro a Londra. In seguito a queste uscite l'attore, intervistato dal Wall Street Journal aveva risposto: "Ci sono molto pettegolezzi su di me e probabilmente su Anna Wintour". Poi solo qualche giorno fa eccoli di nuovo insieme a Parigi per la cena di gala in occasione dei 50 anni di attività di Paul Smith.

donatella versace, anna wintour e gianfranco ravasi

Oltre l'evidente complicità descritta da chi li ha incontrati e gli sguardi di intesa che emergono dalle immagini che li ritraggono insieme è impossibile stabilire se questo è veramente amore. Forse la vita sentimentale di Anna Wintour rimarrà per sempre misteriosa, così come il suo personaggio, ma intanto conviene studiarsi a fondo i suoi consigli per San Valentino csvelati nella rubrica "Go ask Anna" di Vogue.

bill nighy e anna wintour 4

A chi le domanda qual è il regalo perfetto per qualcuno che si conosce da poco, risponde: "Se sei in una nuova relazione consiglio qualcosa di non troppo serio, ironico, potrebbe andare bene cucinare qualcosa per una cena in casa".

anna wintour, kate middleton e caroline rush

E poi, proprio lei, il Diavolo che veste Prada suggerisce il piatto per il San Valentino ideale: carbonara con pancetta e salvia. Per i grandi amori però niente pasta ma bracciali (come quelli fatti a mano dal brand di Brooklyn Scosha), anelli Tiffany o maglioni abbinati disegnati da Charles Jeffrey per Loverboy. Se poi il budget non è limitato provate con Prada. Parole di una che di amore pare saperne molto, anche se noi dei suoi sappiamo molto poco.

