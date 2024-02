12 feb 2024 14:07

ANCHE LE DONNE MENANO – IN PROVINCIA DI BARI UNA 50ENNE HA PICCHIATO E INSULTATO IL COMPAGNO PER FARSI INTESTARE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE CHE RICEVEVA PER I QUATTRO FIGLI – LE VIOLENZE SONO AVVENUTE TRA IL 2022 E IL 2023 FINO A CHE IL POVERETTO NON HA DENUNCIATO LA 50ENNE - LEI È ACCUSATA DI ESTORSIONE E MALTRATTAMENTI...