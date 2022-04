ANCHE ELVIS PRESLEY ERA UN SUPEREROE! - IL FILM DI BAZ LUHRMANN DEDICATO ALLA VITA DEL RE DEL ROCK E INTERPRETATO DA AUSTIN BUTLER USCIRA' IL 24 GIUGNO - IL REGISTA: "QUESTO NON E' UN VERAMENTE UN FILM BIOGRAFICO: PARLA DELL'AMERICA DEGLI ANNI '50, '60 E '70" - "CI SONO I CLASSICI, LA STORIA DI ELVIS, MA L'ABBIAMO TRADOTTA PER UNA GENERAZIONE PIU' GIOVANE" - PER QUESTO C'E' IL RAPPER DOJA CAT, UN MONTAGGIO FRENETICO, COLORI SGARGIANTI E... - VIDEO

Dagotraduzione da Usa Today

Baz Luhrmann ha buttato via il regolamento per il suo prossimo film su Elvis Presley. "Elvis" (nelle sale il 24 giugno) ripercorre tre decenni della vita e della carriera del Re del Rock 'n' Roll, interpretato dall'ex attore di Nickelodeon e Disney Channel Austin Butler.

Ma come ha spiegato Luhrmann ai produttore al CinemaCon martedì, «questo non è davvero un film biografico». Piuttosto, il film «parla dell'America degli anni '50, '60 e '70», vista attraverso il prisma dell'ascesa e caduta astronomica di Presley. «Ascolterai i classici, vedrai la storia di Elvis, ma l'abbiamo anche tradotta per una generazione più giovane», ha detto Luhrmann.

Elvis il film 5

Che cosa vuol dire? Per cominciare, il rapper Doja Cat campiona "Hound Dog" in una nuova traccia in forte espansione che è stata riprodotta su filmati mostrati ai partecipanti alla convention martedì. Chi conosce "Moulin Rouge!" di Luhrmann non si sorprende per il suo montaggio frenetico, i colori sgargianti e le telecamere in picchiata, tutti mostrati nella scena di un concerto in cui Presley viene assalito dai fan, mentre il cantante spinge e gira cantilenando "Trouble".

Baz Luhrmann e Austin Butler

«In quel momento, l'uomo Elvis è stato sacrificato ed è nato Elvis il dio», dice Tom Hanks con un forte accento olandese mentre interpreta il prepotente manager di Presley, il colonnello Tom Parker.

L'anteprima estesa è stata accolta con applausi estasiati dai partecipanti al CinemaCon, che hanno dato a Butler un benvenuto da eroe quando è salito sul palco del Colosseo al Caesars Palace. «Se sembra un po' come un film di supereroi, lo è», ha detto Luhrmann. «Elvis è una specie di supereroe originale: si alza così in alto, trova la sua kryptonite, cade così in basso e poi ne segue una tragedia bellissima e potente».

Elvis il film 8

Butler, che ha cantato da solo interpretando una versione giovane di Presley nel film, ha fatto eco al sentimento di Luhrmann. Ha detto che assumendo questo ruolo, «ho deciso di trovare la sua umanità». «È uno di quegli individui che è stato elevato a uno status così iconico da sembrare sovrumano».

