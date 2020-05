C'ERAVAMO TANTO AMATO - IL GIUDICE COSTITUZIONALE: ''FRA TIRARE A CAMPARE E TIRARE LE CUOIA NON CI SARA' PIU' DIFFERENZA. IL CORONAVIRUS POTRÀ PASSARE, MA QUESTA CRISI HA CAMBIATO IL MONDO, PER SEMPRE. SOSTENIAMO LA RICERCA FARMACEUTICA AL DI LÀ DELLE CONVENIENZE DI INVESTIMENTO. E, PASSANDO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, METTIAMOCI L’ANIMO IN PACE: HA MOLTO PIÙ RAGIONE GRETA DI TRUMP''