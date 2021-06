15 giu 2021 16:35

ANCHE IN INGHILTERRA QUANDO NON SANNO CON CHI PRENDERSELA, SE LA PREDONO CON I GIORNALISTI - IERI, DURANTE LE PROTESTE ANTI LOCKDOWN, UN GRUPPO DI MANIFESTANTI HA INSEGUITO UN GIORNALISTA DELLA BBC AL GRIDO DI "VERGOGNATI" - LA SUA COLPA? AVER SOSTENUTO CHE LE NUOVE RESTRIZIONI IN VIGORE IN GRAN BRETAGNA SONO GIUSTE - LA FOLLA HA RIVERSATO SULL'UOMO LA FRUSTRAZIONE PER LA SCELTA DEL GOVERNO DI RIMANDARE IL FREEDOM DAY DI UN MESE - VIDEO