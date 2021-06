7 giu 2021 19:54

ANCHE I LEONI MUOIONO DI COVID - IN UNO ZOO INDIANO UNA LEONESSA DI 9 ANNI, DOPO AVER MANIFESTATO I PRIMI SINTOMI, E' MORTA DI CORONAVIRUS - ALTRI 8 FELINI SONO RISULTATI POSITIVI E ADESSO SONO SOTTO OSSERVAZIONE - ERA GIA' SUCCESSO IN PAKISTAN, DOVE DUE CUCCIOLI DI TIGRE BIANCA NON SONO RIUSCITI A SOPRAVVIVERE - ALTRI CASI DI ANIMALI INFESTTI SONO EMERSI IN INDIA E IN SPAGNA