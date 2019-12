ANCHE MAX FELICITAS PRENDE IL DUE DI PICCHE - IL PORNODIVO SEDOTTO ED ABBANDONATO DA CARMEN DI PIETRO: “HA ACCETTATO DAVANTI A MILIONI DI TELESPETTATORI DI VENIRE A CENA CON ME MA POI SI È TIRATA INDIETRO, È LA PRIMA DONNA IN 27 ANNI CHE MI DICE DI NO...” - L’APPELLO A PIERO CHIAMBRETTI AFFINCHÉ LE ORGANIZZI UN INCONTRO TELEVISIVO CON LORY DEL SANTO, ALTRA SUA MUSA ISPIRATRICE...

Comunicato stampa

Qualche settimana fa il noto pornoattore Max Felicitas ha confessato a Giuseppe Cruciani in diretta al programma radiofonico “La Zanzara” che uno dei suoi sogni erotici più ricorrenti sarebbe quello di realizzare un threesome con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro aggiungendo che le prime volte che si è masturbato in adolescenza lo ha fatto guardando le foto delle due icone sexy sui giornali erotici per cui loro posavano.

Barbara d’Urso nella puntata di Live-non è la D’Urso del 25 novembre ha organizzato un incontro tra Max e Carmen, il pornoattore friulano ha proposto alla showgirl una cena e lei in diretta televisiva ha accettato con entusiasmo, ma pochi giorni dopo si è tirata indietro; Felicitas commenta così: “Carmen sembrava felice della mia proposta, lo hanno visto tutti! Ma pochi giorni dopo ci ha ripensato...devo ammettere che è la prima volta in 27 anni che una donna si rifiuta di venire a cena con me, peccato perché mi ero illuso, lei mi aveva fatto credere di tenerci a passare una serata con me”.

La Del Santo invece non era potuta intervenire in puntata dalla d’Urso quella volta perché impegnata con le registrazioni di CR4-La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti in onda su Rete4; ora Max si appella al Pierino nazionale: “caro Piero, fammi incontrare in studio da te Lory dato che è una tua ministra fissa, mi è andata male con la Di Pietro, ma sicuramente con la Del Santo grazie al tuo aiuto andrà meglio, mettici una buona parola però...confido in te!”

