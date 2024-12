ANCHE IL NASO VUOLE LA SUA PARTE - DURANTE IL SESSO GLI UOMINI FANNO CASO ALL'ODORE, AL GUSTO E ALLA SENSIBILITÀ DELLA VAGINA, CHE NON DEVE PUZZARE DI MERLUZZO - I MASCHIETTI NON FANNO CASO ALLA FORMA O ALLE DIMENSIONI: SI PREOCCUPANO SOLO DELLA "FUNZIONALITÀ" E NON DELL'ASPETTO (CHE COMUNQUE È APPREZZATO DALLA MAGGIOR PARTE DEGLI UOMINI)

Gli scienziati hanno rivelato cosa pensano realmente gli uomini dei genitali femminili. A più di 200 uomini eterosessuali di età compresa tra i 19 e i 77 anni è stato chiesto di classificare l'importanza di 24 caratteristiche specifiche della vagina di una donna.

La maggioranza si preoccupa più di come si sente durante il sesso che del suo aspetto. L'odore, il gusto e la sensibilità si sono classificati ai primi posti, mentre attributi fisici come la simmetria o le dimensioni del labbro si sono classificati più in basso.

Questo suggerisce che i sentimenti degli uomini verso i genitali femminili sono modellati principalmente dalla funzionalità e dalle sensazioni, non dall'aspetto fisico, hanno concluso i ricercatori.

È stato anche chiesto loro di classificare il grado di accordo con varie affermazioni come “I genitali delle donne sono belli” e “Le donne dovrebbero sentirsi orgogliose dei loro genitali”.

I risultati hanno rivelato che, sebbene gli atteggiamenti degli uomini nei confronti dei genitali femminili fossero generalmente positivi, le loro opinioni variavano molto da persona a persona.

Circa un quinto dei partecipanti ha riportato opinioni negative, suggerendo che una considerevole minoranza di uomini non trova attraenti i genitali femminili.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che la percezione di sé di una donna è influenzata dagli atteggiamenti e dalle opinioni del suo partner.

Avevamo condotto una ricerca qualitativa con le donne sull'immagine di sé dei genitali, da cui era emerso che anche commenti negativi casuali da parte dei partner maschili potevano avere un forte impatto sulle donne”, ha dichiarato l'autrice dello studio E. Sandra Byers, professore emerito dell'Università di New Brunswick (UNB).

Questi effetti possono persino influire sulla salute della donna. Sentirsi male o in imbarazzo per i propri genitali è stato collegato a una minore soddisfazione sessuale, a una peggiore salute sessuale e a una maggiore probabilità di prendere in considerazione la chirurgia estetica.

Da qui la necessità di indagare sugli atteggiamenti degli uomini nei confronti dei genitali femminili e sul legame tra questi atteggiamenti e il feedback genitale ai partner”, ha dichiarato Byers a PsyPost.

Byers e la sua collega, la psicologa clinica Miranda Fudge, hanno pubblicato i loro risultati sull'International Journal of Sexual Health l'8 novembre.

Le 24 caratteristiche che i partecipanti sono stati invitati a classificare sono state suddivise in tre categorie: Aspetto/Caratteristiche fisiche, Odore/Gusto e Funzione.

La categoria Aspetto comprendeva le dimensioni, la forma e i peli pubici del clitoride.

La categoria Odore/Gusto comprendeva solo due opzioni: aroma e sapore.

Nella categoria Funzione, i ricercatori hanno elencato gli attributi relativi alla sensazione dei genitali femminili, tra cui il calore e la sensibilità.

I risultati suggeriscono che, per quanto riguarda la percezione che gli uomini hanno dei genitali femminili, gli aspetti funzionali e sensoriali contano più dell'estetica.

Ciò è in contrasto con la comunicazione sociale che enfatizza un aspetto genitale perfetto, soprattutto nei media e nella pornografia.

Ma questo non significa che gli uomini non abbiano preferenze estetiche o che i fattori socioculturali non le influenzino.

Lo studio ha anche rivelato un sottogruppo significativo che prova sentimenti negativi nei confronti dei genitali femminili.

Il fatto di avere opinioni negative riflette probabilmente i messaggi della società sui genitali femminili e può influenzare il benessere sessuale non solo degli uomini ma anche delle loro partner”, ha detto Byers.

Lo studio ha rilevato che gli atteggiamenti degli uomini nei confronti dei genitali femminili hanno un impatto sulla loro vita sessuale in diversi modi.

Ad esempio, lo studio ha rilevato che gli uomini con opinioni più positive hanno dichiarato di avere un maggior numero di partner sessuali femminili nel corso della loro vita.

Ma sorprendentemente, i ricercatori non hanno trovato un legame tra le loro percezioni e la frequenza di specifiche attività sessuali, come il sesso orale.

Gli uomini con opinioni positive erano anche più propensi a mettere in atto comportamenti che favoriscono l'intimità e infondono fiducia nelle loro partner femminili, come fare complimenti o affermazioni positive sui loro genitali.

Quelli con atteggiamenti negativi, invece, erano più propensi a fare commenti critici. Tuttavia, lo studio ha rilevato che la frequenza complessiva dei commenti negativi era bassa.

Le conclusioni dello studio, tuttavia, potrebbero non riflettere popolazioni più diverse.

I partecipanti erano prevalentemente bianchi e istruiti, quindi gli studi futuri potrebbero trarre vantaggio da un'indagine su un gruppo più variegato.

Inoltre, gli autori fanno notare che i partecipanti al sondaggio potrebbero aver esitato a essere completamente onesti riguardo ai loro atteggiamenti o comportamenti negativi, e quindi è possibile che il gruppo di minoranza sia in realtà più numeroso.

Lo studio si è anche basato su dati autodichiarati relativi all'orientamento e alla storia sessuale degli uomini, che potrebbero essere stati influenzati dal “pregiudizio della desiderabilità sociale”, ovvero la tendenza dei partecipanti al sondaggio a rispondere alle domande in modo da essere considerati favorevolmente dagli altri.

