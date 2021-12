ANCHE NIKE METTE UN PIEDE NEL "METAVERSO": HA APPENA ACQUISTATO "RTKFT", SOCIETÀ CHE PRODUCE SCARPE DA GINNASTICA VIRTUALI - I MODELLI VENDUTI DA RTFKT COSTANO ANCHE 10.000 DOLLARI. TUTTI SOLDI BUTTATI, VISTO CHE POSSONO ESSERE INDOSSATI SOLO DA AVATAR...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nike ha deciso di entrare nel mercato delle criptovalute acquisendo il produttore di scarpe da ginnastica virtuali RTKFT. L’obiettivo è quello di realizzare scarpe digitali nel metaverso.

La società non ha fatto sapere il prezzo dell’acquisto, ma la reputazione di RTFK è molto alta, viene considerato un marchio ricercato e alcune loro scarpe virtuali sono state vendute anche a 10.000 dollari al paio, il che fa pensare che l’accordo potrebbe essere redditizio.

«RTFKT fa ora parte della famiglia Nike, Inc.» ha twittato lunedì la società. Secondo l'amministratore delegato di Nike John Donahoe, l'acquisizione serve a far progredire la «trasformazione digitale» dell'azienda.

«Stiamo acquisendo un team di creatori di grande talento con un marchio autentico e connesso», ha affermato Donahoe in una nota. «Il nostro piano è investire nel marchio RTFKT per far crescere la loro comunità innovativa e creativa ed estendere l'impronta digitale e le capacità di Nike».

Durante una collaborazione a marzo con l'artista cripto di 18 anni Fewocious - vero nome Victor Langlois - RTFKT ha venduto 621 paia di scarpe, guadagnando circa 3,1 milioni di dollari.

Secondo il Wall Street Journal, i modelli digitali, che costano tra 3.000 e 10.000 dollari, sono andati esauriti in sette minuti. Le versioni fisiche delle scarpe sono state vendute online per un massimo di 12.500 dollari a partire da martedì.

Le scarpe colorate di RTFKT sono stati vendute come NFT, risorse digitali uniche che danno agli acquirenti la proprietà di un articolo utilizzando la tecnologia blockchain.

I pesanti cartellini dei prezzi potrebbero sembrare particolarmente sbalorditivi se si considera che non sono oggetti tangibili; possono essere sfoggiati solo nella realtà virtuale o sui social media.

Altri marchi hanno già iniziato a passare allo spazio della realtà alternativa e Nike si unisce ad altri colossi della moda - tra cui Gucci, Burberry e Adidas - per entrare nello spazio dei token non fungibili (NFT).

Dolce e Gabbana ha annunciato a settembre di aver venduto la sua prima collezione NFT di nove pezzi per 5,7 milioni di dollari. (Il pacchetto includeva alcuni oggetti tangibili di alta moda).

Gli acquirenti possono raccogliere o scambiare i loro NFT o persino rivenderli per profitto.

Nel caso di RTFKT, le scarpe digitali, che vengono pagate con la criptovaluta Ethereum, possono essere indossate anche nel metaverso o sui social media.

