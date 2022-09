3 set 2022 17:20

E ANCHE OGGI ARTEMIS 1 LO FACCIAMO PARTIRE DOMANI – NUOVI INTOPPI PER LA MISSIONE LUNARE DELLA NASA: IL LANCIO È STATO MESSO IN STANDBY PER ALCUNI PROBLEMI TECNICI LEGATI A UNA PERDITA DI IDROGENO – IL SECONDO TENTATIVO SAREBBE IN PROGRAMMA OGGI, ALLE 20.14, MA GLI INGEGNERI SONO IN RITARDO DI OLTRE UN’ORA SULLA TABELLA DI MARCIA. IL VOLO POTREBBE SLITTARE DI NUOVO…