E ANCHE OGGI MI FACCIO VEDERE DOMANI - LA REGINA ELISABETTA È STATA COSTRETTA A DARE FORFAIT A UN ALTRO IMPEGNO PUBBLICO - PER LA PRIMA VOLTA HA DOVUTO RINUNCIARE ALL’APERTURA DEL SINODO GENERALE QUINQUENNALE DELLA CHIESA D’INGHILTERRA DI CUI È IL CAPO: A BLOCCARE LA SOVRANA SAREBBERO I GIÀ NOTI PROBLEMI ALLA SCHIENA PER I QUALI MEDICI LE HANNO IMPOSTO RIPOSO ASSOLUTO – AL SUO POSTO HA MANDATO QUEL PESCE LESSO DEL FIGLIO EDOARDO CHE…

la regina elisabetta qualche giorno prima del ricovero

La regina Elisabetta è costretta a dare un forfait dietro l’altro a causa di alcuni problemi di salute, descritti come non gravi ma comunque particolarmente fastidiosi per una signora di età così avanzata. I medici hanno imposto il riposo alla sovrana fin dal mese di ottobre e ancora non le hanno dato il “via libera”, anche perché pare che Elisabetta stia soffrendo qualche malanno alla schiena.

regina elisabetta con il bastone 6

Per questo motivo ha dovuto rinunciare all’apertura del sinodo generale quinquennale della Chiesa d’Inghilterra, di cui è nominalmente capo: è la prima volta in 51 anni che è assente a tale evento. Assenza ovviamente più che giustificata, ma comunque pesante a livello simbolico. D’altronde a 95 anni le si può chiedere l’impossibile quando ci sono motivi di salute con cui fare i conti. Il figlio Edoardo è stato incaricato di rappresentarla in questa circostanza e di giustificarla dinanzi a vescovi, ecclesiastici e delegati.

“Sua Maestà non è presente di persona e io credo che voi comprendiate il perché. Ella manda le sue più profonde scuse per non poter essere qui e per una rinuncia fatta con sentito rammarico”, ha dichiarato Edoardo all’assemblea generale. La regina ha comunque trasmesso un suo messaggio, in cui ha evocato la sofferenza patita da molti durante la pandemia e allo stesso tempo la speranza offerta dalla Chiesa e dalla fede.

