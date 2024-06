27 giu 2024 15:32

E ANCHE OGGI LE NOMINE SI FANNO DOMANI – L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CDP, CHE SI È RIUNITA OGGI, HA RINVIATO LA DECISIONE SUL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROSSIMO 2 LUGLIO – È TUTTO FATTO PER LA RICONFERMA DI DARIO SCANNAPIECO COME AD E GIOVANNI GORNO TEMPINI COME PRESIDENTE, MA NON C'È ANCORA L'ACCORDO SUI CONSIGLIERI E SUI MEMBRI DEL CDA DI FERROVIE DELLO STATO. A COMPLICARE LA CHIUSURA DELLA PARTITA PER LA MAGGIORANZA ANCHE LE TRATTATIVE, ANCORA APERTE, SU RAI E FINCANTIERI...