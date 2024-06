ANCHE OGGI, UN OMICIDIO-SUICIDIO - A ROMA, UN UOMO ORIGINARIO DELLO SRI LANKA HA ACCOLTELLATO LA MOGLIE E POI SI È IMPICCATO - LA DONNA È STATA SOCCORSA PER STRADA DAI VICINI DI CASA ED È STATA PORTATA IN OSPEDALE: NON È IN PERICOLO DI VITA - IL MARITO, 57 ANNI, HA AGGREDITO LA COMPAGNA CON UN COLTELLO DA CUCINA E POI SI È TOLTO LA VITA - IL FIGLIO DELLA COPPIA: "IO ERO FUORI PER LAVORO, NON ABITO QUI. PROBLEMI TRA LORO? NON CHE IO SAPESSI…"

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

Estrattto dell'articolo di Camilla Mozzetti per www.ilmessaggero.it

Una donna sanguinante con ferite da arma da taglio all'addome e a un braccio è stata soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Mentre l'uomo, il suo compagno, è stato trovato morto, in casa, impiccato. L'inquietante vicenda è avvenuta poco prima della 14 di oggi. Alcuni residenti hanno soccorso la 50enne.

corda impiccagione

[…] Tentato femminicidio e suicidio in via Castel Cellesi, zona Grottarossa, dove un uomo intorno alle 13 ha prima aggredito la moglie e poi si è tolto la vita impiccandosi. La coppia originaria dello Sri Lanka vive in questo appartamento dove si è consumato il dramma da qualche anno. L’uomo, 57 anni, ha aggredito la moglie del 1971 pugnalandola al volto e alle braccia con un coltello da cucina. La donna riuscendo a fuggire è stata soccorsa e messa in salvo da un vicino che ha dato l’allarme. […]

LE PAROLE DEL FIGLIO

coltello insanguinato

«Io ero fuori per lavoro, non abito qui. I miei genitori abitavano qui da un anno e mezzo. Problemi tra loro? Non che io sapessi. Stamattina li ho chiamati ma non mi hanno risposto, poi sono arrivato ed era tutto finito». Così il figlio della coppia.