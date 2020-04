27 apr 2020 13:53

ANCHE PER GLI OVER 60 C'È IL RITORNO ALL'ATTIVITÀ: FUORI DI CASA IN 400 MILA - L'OPZIONE DELLA TASK FORCE COLAO DI ESCLUDERLI DALLE APERTURE DELLA “FASE 2”, AL VIA DAL 4 MAGGIO, AVREBBE RIDOTTO DEL 9% LA FORZA LAVORO DI MANIFATTURA, COMMERCIO, SERVIZI, PIÙ EVENTUALI COMPARTI CHE SI SAREBBERO POTUTI AGGIUNGERE (ATTIVITÀ DELLE AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI DI PRENOTAZIONE, BIBLIOTECHE ARCHIVI, MUSEI)…