(askanews) – In una situazione come questa si possono avere crisi di fede? Un Papa può mettere in discussione l’esistenza di Dio? “E’ evidente. Nessuno è esente dalle tentazioni esistenziali”. Così Papa Francesco in una intervista via Skype a Jordi Evole per la televisione spagnola La Sexta. Lei ha dubitato dell’esistenza di Dio? “Nella mia vita sì, ma in questo momento no. Ma nella mia vita qualche volta”, risponde il Papa. “Nella mia vita ricordo che ho avuto in miei dubbi di fede, le mie crisi di fede, e le ho risolte con la grazia di Dio. Nessuno si salva dal cammino comune della gente, che è il miglior cammino, concreto”.

