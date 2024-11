ANCHE IL PORNO SI LANCIA IN UNA “OPERAZIONE NOSTALGIA” - LA TETTONICA ANGELA WHITE GIRA IL SUO ULTIMO FILM “FUCK ANGELA” E LO DISTRIBUISCE IN…VHS! - BARBARA COSTA: “A QUANTO PARE LE VIDEOCASSETTE DISTRIBUITE SONO ANDATE A RUBA. IN RETE NON SI TROVANO. SICCHÉ DAVVERO CI SONO PORNO-MANI CHE TUTT’OGGI GODONO NELL’INFILARE UNA VIDEOCASSETTA, OGGETTO PREISTORICO NEL PREISTORICO VIDEOREGISTRATORE. E DIRE CHE STIAMO OGNI GIORNO A CIANCIARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PURE NELL’HARD, E DI PORNOSTAR VIRTUALI, DI SENSORI CHE PRIMA CHE POI CI PERMETTERANNO DI SCOPARLE COME SE FOSSERO VERE…”

Barbara Costa per Dagospia

fuck angela dvd cover

Tu come lo bevi lo sperma dalla ciotola di un cane? Accovacciata/o a 4 zampe, lappando lappando, giusto? E sempre che tu sia una/o feticista di questo genere, o ti piaccia sperimentare nella più turpe indecenza… e però, se lappando stai girando un porno, mica puoi accucciarti con la testa nella ciotola nel modo che pensi tu: la devi posizionare come ti dice il regista, che non faccia ombra!

fuck angela book foto

Se poi il regista in questione non è uno ma 6, e tutti festosi impugnano una telecamera VX2000, siamo davanti all’ultima pazzia del porno: il ritorno al 90, che non va inteso come incrocio sessuale, mai venuto meno, bensì ai 90 come decennio, e di preciso al porno del 1999.

angela white vince karter

E se io parlo di pazzia è perché il porno è un po’… dissociato, va avanti voltandosi indietro e gira "Fuck Angela", una maxi pornata con la super pornostar Angela White di 6 ore! No, dico, 6 ore! Con un’ora intera di dietro le quinte! E dietro le quinte dove Angela si trucca, e parla, si denuda, e parla, si prepara, e riparla, e tra una chiacchiera e l’altra trova persino la maniera di infilarsi in bocca i (pattuiti) peni di più di un regista.

angela white angel youngs fuck angela ph avn

Li fa così felici! "Fuck Angela" è un porno demodé fatto apposta, 6 scene differenti dirette da 6 registi differenti: in ognuna vi è protagonista Angela, che qui ha deciso di iniziare col botto, e cioè con un duo anale scuotente. La seconda scena vede Angela spupazzarsi Lexington Steele, attore porno veterano, simbolo dei 90s e che tutt’ora fa mangiar porno ai performer più giovani.

angela white lexington steele

La terza scena è un 3some tra Angela, la non pari tettosa Angel Youngs e Vince Karter (attore emblema dei lavori di Siffredi, Vince ora sta a L. A. per nuove sfide). La quarta scena è un lesbian tra Angela e Anna Claire Clouds e – o mio dio – le dirige sua maestà dei porno 90s John Stagliano. Si prosegue con un solista, e il finale è una blow-bang senza tregua tra Angela e 7 peni, e sta in questo quadro il fetish della ciotola di sperma.

fuck angela

Perché tornare ai 90s per riprese, (anal)ogiche, e costumi, unghie, make up (lo smokey eyes argento!), illuminazione, e distribuzione, web, ma anche in doppio dvd, ma anche, da non crederci, in doppia vhs? L’ha deciso Angela. "Fuck Angela" è una sua idea e un porno pagato e realizzato dal suo studios, e in scena e fuori scena ogni regista, che lei si sc*pa, e ogni attore e attrice che lei si sc*pa e da cui si fa sc*pare, sono stati scelti e chiamati da lei.

angela white (9)

A quanto pare le vhs distribuite sono andate a ruba. In rete non si trovano. Sicché davvero ci sono porno-mani che tutt’oggi godono nell’infilare una videocassetta, oggetto preistorico, in un arnese, il preistorico videoregistratore. Ma se stiamo ogni giorno a cianciare di IA, pure nel porno, e di pornostar virtuali, di sensori che prima che poi ci permetteranno di sc*parle come se fossero vere, ed è una certezza che Pornhub sia il rifugio prediletto di ozi smanaccioni? Mah.

angela white (5)

Il porno USA ribatte che il mercato dei dvd porno da loro mai è morto, e c’ha ragione, in effetti ogni uscita video da sempre, da loro, ha distribuzione sia online che "fisica" in dvd. Ok, ma le vhs? Il nastro che fruscia, che brividi può dare, adesso? Risponde Angela White che non è solo avere questo rettangolino scostumato in mano, senza mouse e senza smartphone, è l’averlo girato come un tempo che risveglia sensi creduti superati. Atmosfere estranee a ogni filtro, si gira con telecamere vecchie di un quarto di secolo per scene “più corte, più incisive, più killer”.

Corte come nei 90s e non fisse come nei 90s. Oggi il gonzo (porno solo sesso senza plot) è per lo più a scena "stabile" (esempio, scena di sesso su un divano, si cambiano le posizioni, si resta sul divano): nel gonzo dei 90s era frequente far spostare gli attori sc*panti da un posto ad un altro.

angela white (12)

Tutto giusto, ragionato, retrò, va bene, però… inserirci un dietro le quinte di un’ora, quando i BTS, i Behind The Scenes, nel porno non vanno più, tranne ciò che va apposto per la nuova legge che non si fida, e esige le prove che il porno è fatto secondo consenso e regole… Angela promette che metterà nel suo OnlyFans anche il BTS che nel vhs non ci è entrato. E nel cofanetto di "Fuck Angela" c’è pure un book di 20 foto, del set, e 6 adesivi di Angela disegnati dal fumettista italiano Marco "MG Curves" Guaglione. Tutto come una volta. Ma tutto in e-store a 30 dollari, più spese di spedizione.

